Box Office 2017, Walt Disney vola oltre i 5 miliardi di dollari

Di Federico Boni venerdì 1 dicembre 2017

Un altro anno da urlo per la Disney.

Dopo il 2016 dei record, in casa Disney hanno potuto brindare anche in questo 2017. Ad un mese dalla fine dei giochi, infatti, lo studios ha abbattuto il muro dei 5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo. Un traguardo agguantato per il 3° anno consecutivo, impresa mai riuscita a nessun'altra major.

A guidare la classifica dei titoli Disney più redditizi La Bella e la Bestia, maggior incasso dell'anno con 1.263,5 milioni di dollari, seguito dagli 864 di Guardians of the Galaxy Vol. 2, dai 798 di Thor: Ragnarok, dai 795 de I Pirati dei Caraibi 5 e dai 383 di Cars 3. Da considerare anche i 309 milioni incassati da Rogue One: A Star Wars Stor, uscito a fine 2016, e 252 di Moana, sbarcato in sala un anno fa.

Chart alla mano 4 film tra i 9 maggiori incassi di stagione, per la casa di Topolino, che può ancora spremere Coco, già arrivato ai 161 milioni d'incasso, e soprattutto Star Wars: The Last Jedi, in uscita il 15 dicembre. Cadrà anche il muro dei 6 miliardi.

Fonte: Comingsoon.net