Avengers: Infinity War batte IT, suo il trailer più visto di sempre nelle prime 24 ore

Di Federico Boni venerdì 1 dicembre 2017

Pioggia di visualizzazioni in 24 ore appena per Avengers: Infinity War.

IT, nuovo record di visualizzazioni in 24 ore per il trailer: 197 milioni - battuto Fast & Furious 8 Dato ancor più clamoroso se ampliato alle 36 ore: 246 milioni di visualizzazioni. 230 milioni di visualizzazioni worldwide in 24 ore. Il primo attesissimo (e cliccatissimo) trailer di Avengers: Infinity War, on line da mercoledì, è entrato nella Storia.

La Marvel ha annunciato l'ennesimo record strappato alla concorrenza, con il primato di It, diventato realtà l'aprile scorso, frantumato. Pennywise si fermò infatti a 197 milioni di views, superando le 139 di Fast & Furious 8.

E' non è finita qui. Avengers: Infinity War è infatti diventato il primo trailer Youtube ad ottenere oltre 1 milione di 'mi piace'. Anzi, dopo due giorni siamo sopra i 2 milioni. Segno di un trailer che ha fatto immediatamente centro. Diretto da Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, il nuovo Avengers arriverà nelle sale italiane il 25 aprile 2018, abbracciando l’intero Universo Cinematografico Marvel e portando sul grande schermo la più grande e fatale resa dei conti di tutti i tempi. Gli Avengers e i loro alleati dovranno essere pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell’universo.