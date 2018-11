Stasera in tv: "Vacanze ai Caraibi" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 6 novembre 2018

Canale 5 stasera propone "Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale", commedia del 2015 diretta da Neri Parenti e interpretata da Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini e Luca Argentero.

Cast e personaggi

Christian De Sica: Mario Grossi Tubi

Angela Finocchiaro: Gianna

Massimo Ghini: Ottavio Vianale

Luca Argentero: Fausto

Ilaria Spada: Claudia

Dario Bandiera: Adriano Fiore

Maria Luisa De Crescenzo: Anna Pia

Cristina Marino: Maria Claudia

Francisco Cruz: Maggiordomo





La trama

Mario (Christian De Sica) scopre cha la sua giovane figlia intende sposare un attempato signore: Ottavio (Massimo Ghini). Mario e la moglie (Angela Finocchiaro) sono assolutamente contrari ma quando scoprono che Ottavio è ricchissimo e che potrebbe risolvere qualche loro problemino finanziario, cambiano idea senza sapere che il futuro genero è in realtà uno squattrinato.

Tra Fausto (Luca Argentero) e Claudia (Ilaria Spada) scoppia un’irrefrenabile passione che li induce a mollare su due piedi i rispettivi partner. Ma forse avrebbero fatto meglio a conoscersi più a fondo perché scopriranno che tra loro c’è un’insormontabile incompatibilità.

Cosa può succedere ad un tecnomane (Dario Bandiera) se gli capita di naufragare su un’isola deserta con l’inseparabile tablet che ha sempre regolato la sua vita e scoprire che non c’è campo?





Il nostro commento

Con Vacanze ai Caraibi si ride tra qualche volgarità, che ormai appare inevitabile rispetto al formato, e una sorta di "refrain" che gioca con il "cinepanettone" in un gioco di rimandi e gag che appaiono volutamente datate. Il formato a episodi di Vacanze ai Caraibi, unito alla scelta di un cast anomalo rispetto al cinepanettone classico, rende il film uno strano ibrido che nel complesso non risulta "sguaiato" come potrebbe, in parte nobilitato dalla presenza di Angela Finocchiaro, la cui vis comica ironica e sorniona diventa l'ago della bilancia.

Mario (Christian De Sica) e Ottavio (Massimo Ghini) sono maschere imperiture di un'Italia goliardica, farsesca e fieramente cafona (forse un po' troppo speculari); la coppia Fausto-Claudia (Luca Argentero e Ilaria Spada) risulta la meno incisiva, con gli attori all'apparenza un po' forzati e in taluni casi sopra le righe, al contrario di Dario Bandiera la cui comicità appare genuina e il suo "technology addict" siculo, naufragato su un'isola deserta, fa il suo dovere senza guizzi, ma strappando più di qualche sorriso.

Purtroppo di film in film appaiono sempre più lontani i tempi, anche comici, del primo storico Vacanze di Natale. Negli anni il format "cinepanettone" ha sfornato campioni al botteghino fino alla débacle di Vacanze di Natale a Cortina con incassi dimezzati per quello che sembrava il tramonto di un certo modo di fare cinema. Ma in puro stile "a volte ritornano" il cinepanettone torna alla carica e dopo qualche "cinecocomero", qualche furbo remake e una serie di film a episodi si torna alle origini con un titolo che urla senza remore che la truppa dei comici formato natalizio è tornata, e anche se meno numerosa del consueto, è ancora fermamente intenzionata a dare l'assalto al botteghino.

Colonna sonora e curiosità



Il film è ambientato principalmente a Bayahibe, La Romana, Repubblica Dominicana e in parte sulla nave Costa Fortuna di Costa Crociere.



Il film ha incassato € 7.404.397 (terzo maggior incasso tra i film italiani del 2015).



Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, un veterano dei cinepanettoni con colonne sonore da Merry Christmas a Vacanze di Natale a Cortina.



TRACK LISTINGS:

1. Caraibi di classe

2. Intrigo ai Caraibi

3. Momenti di passione

4. Momenti di relax

5. No me gusta

6. Suite caraibica

7. Tenerezza

8. Isola sperduta

