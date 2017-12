Stasera in tv: "Premonitions" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 1 dicembre 2017

Rai 2 stasera propone Premonitions (Solace), film thriller del 2015 diretto da Afonso Poyart e interpretato da Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan e Abbie Cornish.





Cast e personaggi

Anthony Hopkins: dottor John Clancy

Colin Farrell: Charles Ambrose

Jeffrey Dean Morgan: agente Joe Merriweather

Abbie Cornish: agente Katherine Cowles

Jordan Woods-Robinson: Jeffrey Oldfield

Marley Shelton: Laura Merrywether

Xander Berkeley: Ellis

Janine Turner: Elizabeth Clancy

Kenny Johnson: David Raymond

Jose Pablo Cantillo: Sawyer

Matt Gerald: Sloman

Sharon Lawrence: Eleanor Muff

Joshua Close: Linus Harpe

Luisa Morales: Victoria Raymond

Adam Boyer: capitano squadra Swat

Doppiatori italiani

Dario Penne: dottor John Clancy

Fabio Boccanera: Charles Ambrose

Francesco Prando: agente Joe Merriwather

Federica De Bortoli: agente Katherine Cowles

Emiliano Coltorti: Jeffrey Oldfield

Francesca Fiorentini: Laura Merrywether

Gianni Giuliano: Ellis

Roberta Pellini: Elizabeth Clancy

Gianfranco Miranda: David Raymond

Edoardo Stoppacciaro: Sawyer

Andrea Lavagnino: Sloman

Laura Romano: Eleanor Muff

Alessandro Quarta: Linus Harpe

Francesca Manicone: Victoria Raymond

Alessio Cigliano: capitano squadra Swat





Trama e recensione

Quando l'Agente Speciale dell'FBI Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) si ritrova

perplesso di fronte ad una serie di omicidi, decide di chiedere aiuto ad un suo ex collega in pensione, medico psicanalista e sensitivo, il dottor John Clancy (Anthony Hopkins). Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è appartato dal mondo dopo la morte di sua figlia e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso, ne usare le sue capacità. Ma, quando ha delle visioni molte violente della giovane collega di Joe, l'agente speciale dell'FBI Katherine Cowles (Abbie Cornish), cambia idea, pensando che queste possano essere anche una sorta di messaggio personale. Quando gli eccezionali poteri intuitivi di Clancy lo conducono sulle tracce di un sospettato, Charles Ambrose (Colin Farrell), ben presto, il medico si rende conto che il suo “dono” è nulla rispetto agli straordinari poteri di questo assassino in missione.

Premonitions: recensione Con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish e Colin Farrell, il thriller paranormale di Afonso Poyart. Leggete la nostra recensione in anteprima di Premonitions





Curiosità



La sceneggiatura di questo film è stata inizialmente acquisita da New Line Cinema, con l'intenzione di riscriverla come sequel di Seven (1995), provvisoriamente intitolato "Ei8ht". Il personaggio principale doveva essere il detective di Seven, William Somerset, che aveva acquisito poteri psichici. Questa idea è stata abbandonata dopo che il regista di Seven, David Fincher, ha reagito negativamente all'idea.



Dopo aver trascorso quasi due anni alla Warner Brothers, il film è stato acquisito da Relativity Media per il rilascio negli Stati Uniti. Tuttavia il film non è mai stato rilasciato a causa della loro bancarotta, ed è stato nuovamente venduto alla Lionsgate Premiere.



Originariamente il progetto doveva essere diretto da Shekhar Kapur con Bruce Willis nel ruolo principale.



Il poema citato da Ambrose e Clancy è la prima parte di "The Leaden Echo and the Golden Echo" di Gerard Manley Hopkins.



Ci sono quattro tipi di abilità psichiche mostrate in questo film. John Clancy (Hopkins) mostra abilità di chiaroveggenza e psicometria. Charles Ambrose (Farrell) mostra abilità di chiaroveggenza, chiarosenzienza e chiaro-conoscenza (Claircognizance).



Jeffrey Dean Morgan, Xander Berkeley, Jose Pablo Castillo, Adam Boyer e Jordan Woods-Robinson sono tutti apparsi nella serie tv The Walking Dead.



Non è la prima volta che Sir Anthony Hopkins interpreta un medico che aiuta l'F.B.I. a prendere un serial killer. Il Dr. Hannibal Lecter ha aiutato l'Agente Starling in Il silenzio degli innocenti (1991) e l'Agente Graham in Red Dragon (2002).







La colonna sonora