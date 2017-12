Captain Marvel: nuovo dettagli sugli Skrull

Di Pietro Ferraro venerdì 1 dicembre 2017

Sono arrivate online nuove descrizioni dei personaggi di "Captain Marvel", che anticipano alcuni dei malvagi Skrull che l'eroina dovrà affrontare nel film in uscita nel 2019.

Sono arrivate online le descrizioni dei personaggi di Captain Marvel che potrebbero includere alcuni degli Skrull che Carol Danvers, affronterà nel film. Con le riprese si Captain Marvel pronte al via all'inizio del prossimo anno, sempre più informazioni sul film si stanno diffondendo man mano che la produzione si prepara a partire. Da questa estate sappiamo che il film si svolgerà negli anni '90 e che userà come sfodo la guerra Kree-Skrull dei fumetti. Inoltre Samuel L. Jackson dovrebbe tornare come un giovane Nick Fury per supportare la new entry dell'Universo Cinematografico Marvel. Nel frattempo le ultime settimane hanno visto una serie di grandi annunci riguardanti il ​​cast del film.

Captain Marvel: prima immagine ufficiale degli Skrull "Captain Marvel" con Brie Larson arriva nei cinema l'8 marzo 2019.

Di recente, dopo il rumor del casting di Ben Mendelsohn nel film, abbiamo appreso che il guerriero Kree Yon-Rogg sarà l'antagonista principale di Captain Marvel. Mendelsohn ha negato il casting, ma molti siti sembrano sicuri che l'attore sia collegato al film. E' stato recentemente annunciato che Jude Law interpreterà Mar-Vell nel film, che precede Carol Danvers come l'originale Captain Marvel. Non siamo sicuri di quale sarà il suo ruolo nel film, ma si dice che sia un mentore del personaggio di Brie Larson. Naturalmente i Kree non saranno gli unici alieni in Captain Marvel, poiché il film introdurrà finalmente gli Skrull nell'UCM.

A seguire trovate le descrizioni dei personaggi di Captain Marvel che secondo il sito The Hashtag Show indicano alcuni dei principali Skrull che incontreremo nel film.

(Alpha) Femmina, 20-49. Esperienza nel combattimento. Danza o ginnastica preferibili.

(Delta) Maschio, 20-49. Deve essere alto oltre 1,80 m, spalle larghe e muscoloso.

(Ruolo di Supporto Maschio #2) Maschio, 35-45, un uomo scolpito e spavaldo di lata statura, ma non grande come Delta.

THS sembra abbastanza sicuro che "Ruolo di Supporto Maschio #2" sia Titannus, un potente Super Skrull dei fumetti. Abbiamo già visto quello che si presume essere concept art per un Super Skrull all'inizio di quest'anno, e questo potrebbe benissimo essere l'imponente personaggio descritto sopra. Il personaggio ha anche una trama che lo vede diretto a Tokyo per combattere gli Avengers, qualcosa che potremmo vedere in Avengers 4, che sappiamo si sta girando parzialmente in Giappone.

Per quanto riguarda Alpha e Delta, THS ritiene che potrebbero essere rispettivamente la principessa Anelle e Dorrek VII. Entrambi erano figure fondamentali nella guerra Kree-Skrull dei fumetti, con Dorrek che governava la sua razza e Anelle che era sua figlia. Anelle ebbe anche un figlio da Mar-Vell (Hulkling) che ha dato il via alla guerra tra i rivali di vecchia data. Date le informazioni disponibili e la trama della storia nei fumetti, sembra una scommessa sicura che sia Anelle che Dorrek saranno in Captain Marvel. E se queste descrizioni sono per gli Skrull principali del film, è probabile che si riferiscano proprio ai due personaggi dei fumetti.