Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Kylo Ren e Hux si contenderanno le attenzioni di Snoke

Di Pietro Ferraro venerdì 1 dicembre 2017

Domhnall Gleeson rivela che il generale Hux trascorrerà il suo tempo in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" combattendo Kylo Ren per l'attenzione di Snoke e il suo trono.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi vedrà il Generale Hux e Kylo Ren in una lotta di potere e in cerca dell'approvazione di Snoke mentre rivaleggiano per il suo trono. "Il risveglio della Forza" non si è limitata ad introdurre un nuovo gruppo di eroi nel nuovo canone ufficiale di Star Wars, ma ha aggiunto anche una nuova serie di "villain". Il generale Hux, Kylo Ren e il Capitano Phasma rappresentano tutti il ​​sinistro nuovo volto del male nella galassia noto come Primo Ordine. Sebbene le alleanze di Kylo siano state testate in "Il risveglio della Forza" continueranno ad essere in costante cambiamento anche in "Gli Ultimi Jedi", ed è chiaro che Hux sarà un bel punto interrogativo in questo senso.

A supervisionare l'intero Primo Ordine e a possedere una connessione con la Forza è il Leader Supremo Snoke che come abbiamo appreso non è un Sith, ma è chiaro che ha ancora molto da insegnare a Kylo riguardo al Lato Oscuro. Per quanto riguarda la posizione di Snoke come capo del "Primo Ordine", porta Hux a considerarlo sia un leader che un mentore. Ci sono stati diversi momenti di contesa tra Hux e Kylo in "Il risveglio della Forza", alludendo a un tipo di rivalità "fraterna" che i due condividono nei confronti del loro surrogato genitoriale Snoke. Quando Gli Ultimi Jedi riprende la loro storia, sembra che il conflitto tra loro sia cresciuto.

L'ultimo numero di Empire ha un ricco speciale dedicato a Star Wars: Gli Ultimi Jedi, con nuove foto dei personaggi del film e interviste con il cast. Nel numero, Domhnall Gleeson, che interpreta Hux, ha discusso di come il rapporto tra il suo personaggio e Kylo diventerà ancora più disperato e pericoloso, mentre entrambi gareggiano per il favore di Snoke.

A causa di ciò che è accaduto nel primo film, è stato spinto in un posto in cui la sua posizione è in serio pericolo, e le persone prendono delle decisioni molto sbagliate quando diventano disperate. Hux e Kylo Ren stanno lottando per il potere e per l'attenzione di Snoke. Sono entrambi contendenti per il trono e Hux spera che Ren esploda, così da poter prendere il sopravvento. Sa che altrimenti sarà una battaglia che potrebbe benissimo perdere.

Sia Hux che Kylo hanno subito sconfitte umilianti in "Il risveglio della Forza", ma il film ha chiarito che il capo dei Cavalieri di Ren è il "figlio" preferito di Snoke. Kylo sembra pronto a testare ulteriormente i limiti della Forza, e il suo rapporto con Rey in Star Wars: Gli Ultimi Jedi complicherà solo le cose per il Primo Ordine. Con Hux disperato nel cercare di riconquistare la fiducia di Snoke sfruttando i tentennamenti di Kylo, sembra che i due personaggi si scontreranno apertamente mentre tentano di seguire le orme di Snoke.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nei cinema dal 13 dicembre, sembra pronto per rivelare altro dei retroscena di Snoke e Kylo, ​​nonché di come i due sono collegati. Proprio come Phasma, Hux dovrebbe avere una presenza più ampia in "Gli Ultimi Jedi" di quanto non abbia avuto in "Il risveglio della Forza".

Fonte: Movieweb