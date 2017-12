Star Wars 8 - nel film ci sarà una toccante scena con Rey e Leia

Di Pietro Ferraro venerdì 1 dicembre 2017

Daisy Ridley rivela che l'ultima cosa che ha girato con Carrie Fisher per "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" è una toccante scena tra Rey e il generale Leia.

Daisy Ridley ha rivelato che una delle scene di Star Wars: Gli Ultimi Jedi mostrerà un momento molto commovente tra Rey e il generale Leia Organa. Come molti fan sanno ormai, questo film segna l'interpretazione finale della compianta Carrie Fisher nei panni dell'iconica Leia, a seguito della prematura morte dell'attrice alla fine dello scorso anno. Di conseguenza c'è più interesse del consueto verso il ruolo di Leia (che non è cambiato a causa della tragedia), e i fan sono curiosi di vedere in che direzione si evolverà la sua trama. La domanda più naturale che potrebbero porsi la maggior parte dei fan è se Leia si riunirà o meno con il suo fratello gemello, Luke Skywalker.

Star Wars 8: Daisy Ridley parla del Leader Supremo Snoke Daisy Ridley parla del misterioso Snoke e di come Rey verrà messa alla prova in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Qualunque cosa accada, dovrebbe essere un momento toccante e coinvolgente per tutte le parti coinvolte, specialmente con il regista Rian Johnson che promette che la svolta della Fisher sarà catartica per gli spettatori. Lucasfilm ha limitato la presenza di Leia nella campagna di marketing, con solo una breve quantità di filmati nei trailer e negli spot televisivi, quindi la maggior parte delle scene del generale sono state conservate per la prima del film. Non si sa come andranno a finire le cose, ma in modo molto simile a "Il risveglio della Forza", sembra che "Gli Ultimi Jedi" si concluderà con con una scena tra Rey e Leia in cui condividono un momento ad alto tasso emotivo che sicuramente coinvolgerà la platea.

In un'intervista a Glamour (via StarWarsNet), alla Ridley è stato chiesto di Carrie Fisher e di cosa i fan possono aspettarsi dalla leggenda in "Gli Ultimi Jedi". Sorprendentemente la Ridley ha condiviso un aneddoto sull'ultima cosa che ha girato con la Fisher, che per coincidenza è anche una delle ultime cose che vedremo nel film.

L'ultima cosa che Carrie e io abbiamo girato insieme è stata emozionante per una serie di motivi. È la fine del film, e tutta questa roba pazzesca è accaduta. C'è questo momento che condividiamo e, riflettendoci ora, mi rendo conto che sarà davvero difficile da guardare. Perché sembrerà un addio, anche se non lo era al momento. Sai, io e lei abbiamo affrontato una cosa simile in momenti diversi [come eroi di Star Wars]. Lei ha avuto uan vita davvero pazzesca.

Come accennato sopra, questa scena è simile al finale de "Il risveglio della Forza", in cui Rey e Leia condividevano un abbraccio mentre piangevano la perdita di Han Solo. Sebbene i personaggi abbiano a malapena interagito nell'Episodio VII, è chiaro che hanno una sorta di connessione, e sarà interessante vedere il contesto del loro incontro in "Gli ultimi Jedi". Ridley menziona la scena in questione e sembra un addio molto coinvolgente (sovraccaricato emotivamente dalla scomparsa dell'attrice), poiché sembra che Rey intraprenda un qualche viaggio prima di tornare alla Resistenza. Anche se la guerra probabilmente continuerà ancora nel momento in cui i titoli di coda scorreranno, Rey è più preoccupata di trovare il suo posto nell'universo e capire i suoi poteri connessi alla Forza che combattere il Primo Ordine.

Star Wars: Gli ultimi Jedi arriva nei cinema il 13 dicembre.

Fonte: Screenrant