Avengers: Infinity War - 5 personaggi che potrebbero morire in "Avengers 3"

Di Pietro Ferraro venerdì 1 dicembre 2017

Cerchiamo di capire chi potrebbe morire in "Avengers: Infinity War".

Il primo epico trailer di Avengers: Infinity War ha esordito online infrangendo record di visualizzazioni, e rivelando un vero e proprio kolossal che Marvel Studios ha certosinamente costruito film dopo film. Avengers 3 è destinato a includere il più grande raduno di supereroi mai visto, un crossover tanto imponente da far impallidire l'affollato Captain America: Civil War. Purtroppo con una posta in gioco così alta, la sopravvivenza dell'universo come lo conosciamo, non c'è modo che tutti i nostri eroi possano sopravvivere ai titoli di coda.

Questa volta gli Avengers si scontrano con Thanos, il Titano Pazzo che ha orchestrato da tempo questo conflitto, ordendo un piano di conquista nell'ombra, muovendo villain come burattini e scatenando battaglie epocali. Thanos è il più potente e malvagio nemico che gli Avengers abbiano mai affrontato, e questa sua superiorità quasi schiacciante lascia intravedere un futuro fosco nell'Universo Cinematografico Marvel e la morte di un personaggio importante, una perdita che potrebbe devastare gli Avengers minandone la forza di spirito, alterando per sempre lo scenario in cui si muovono questi leggendari supereroi.





5. Drax il Distruttore

Drax potrebbe sembrare una scelta improbabile come "agnello sacricale" in "Infinity War" dato che è apparso in due soli film, Guardiani della Galassia 1 & 2, e la sua morte, sebbene avrebbe un impatto enorme tra i suoi amici e compagni Guardiani, non sarebbe una perdita altrettanto devastante rispetto agli Avengers. Bisogna però comprendere che non vi è nessuno in tutto l'UCM che potrebbe lanciarsi a testa bassa in uno scontro, sicuramente mortale, contro colui che gli ha strappato tutto ciò che amava. Ricordate il suo scontro furioso e disperato contro Ronan l'accusatore? Rabbia e desiderio di vendetta avevano offuscato la sua mente, e se non fosse stato per i suoi compagni, Drax si sarebbe immolato senza pensarci due volte. Ora che Drax è consapevole che Ronan stava agendo su ordini di qualcun altro, ordini di Thanos per essere precisi, uccidere il Titano Pazzo, o morire provandoci, è diventata la "vera missione" di Drax. Purtroppo è molto improbabile che Drax possa uccidere Thanos, quindi qualsiasi scontro scaturisca tra loro finirà quasi sicuramente con la morte di Drax. Sarebbe una fine tragica, ma potrebbe tramutarsi in un gesto eroico per salvare la sua nuova famiglia (vedi Groot nel finale di "Guardiani della Galassia".





4. Visione

Un'altra scelta per una eroica dipartita in "Infinity War" potrebbe essere Visione, con il trailer del film che propone una potenziale scena di morte per l'androide. Visione è un nuovo arrivato per l'UCM, ancor più di Drax, il che rende improbabile che i fratelli Russo possano uccidere Visione dopo averlo appena introdotto in Avengers: Age of Ultron. Tuttavia ciò che fa di Visione un bersaglio, è il fatto che ha qualcosa che Thanos vuole ad ogni costo: la Gemma della Mente. Come abbiamo visto in "Age of Ultron", Visione viene creato quando l'androide destinato a diventare il nuovo ospite di Ultron diventa invece il nuovo involucro di J.A.R.V.I.S., con Thor che con un fulmine attiva il corpo in cui sarà infusa anche la Gemma della Mente. Visione nonostante la sua apparenza placida e i suoi modi gentili è di fatto il più potente degli Avengers grazie anche alla Gemma dell'Infinito che può utilizzare come devastante arma distruttrice. Riuscirà Visione a sopravvivere all'estirpazione dal suo corpo della Gemma della Mente?





3. Loki

Come tutti sospettavamo Loki si è impadronito del Tesseract quando è scappato da Asgard alla fine di Thor: Ragnarok, con il trailer di "Infinity War" che lo ha confermato mostrandolo mentre tiene il cubo cosmico tra le sue mani. Quella fugace immagine di Loki che porge la Gemma dello Spazio a qualcuno, e un'altra scena sempre nel trailer che mostra la Gemma Blu incastonata nel Guanto dell'Infinito di Thanos, lascia presupporre che Loki abbia consumato il suo ennesimo tradimento consegnando la Gemma dello Spazio a Thanos. Nonostante l'arco narrativo di Loki lo abbia visto più volte "redento", il "Dio dell'inganno" resta tale e potrebbe vedere un'alleanza con Thanos come l'unico modo di sopravvivere alla fine dell'universo stesso, ma forse Thanos dopo aver avuto la Gemma Blu potrebbe a sua volta considerare Loki "superfluo", eliminando qualcosa che per il Titano Pazzo equivale ad una "pulce".





2. Tony Stark / Iron Man

Cosa sconvolgerebbe di più della morte di uno degli Avengers originali? E nessuno più del personaggio che ha dato il via a tutto: Tony Stark alias Iron Man. È il personaggio più popolare e carismatico dell'UCM, il più longevo e il più prolifico. Nonostante l'acredine e le differenze di vedute tra lui e e Steve Rogers alias Captain America, la morte di Tony Stark, cuore tecnologico nonché leader "in pectore" degli Avengers avrebbe un impatto devastante da cui sarebbe molto difficile riprendersi.

Tony Stark / Iron Man è così fortemente associato all'UCM che è quasi inimmaginabile pensare ad un proseguo dello stesso senza di lui. Ovviamente la sua morte è qualcosa che avvertiamo come inevitabile, che avvenga in "Infinity War" o meno. Robert Downey Jr. ha recitato in tre film di Iron Man, due Avengers, un film di Captain America ed è stato il mentore del nuovo Peter Parker in Spider-Man: Homecoming. L'attore 52enne è ad un bivio, il suo contratto è in fase di scadenza e, Marvel permettendo, "Infinity War" potrebbe diventare l'occasione di dare l'addio ad un personaggio che ne ha rilanciato la carriera.





1. Steve Rogers / Captain America

Altro personaggio centrale, la cui morte potrebbe equivalere ad un terremoto all'interno dell'UCM, è Steve Rogers alias Captain America. L'entrata in scena di Steve Rogers ha in qualche modo reso più coeso l'UCM e il suo ruolo in The Avengers lo ha messo di fatto a capo del team di supereroi. Se "Infinity War" è inteso come l'inizio della fine per l'UCM così come lo conosciamo, allora la dipartita di un baluardo della lotta al male come lui, i cui principi e la cui "purezza" morale si sono scontrati con un mondo moderno in cui il "grigio" regna sovrano, potrebbe avere lo stesso impatto che la "morte" di Superman ha avuto nell'UEDC, quello di motivare / ispirare una nuova generazione di supereroi.

Al di là dell'impatto devastante della morte di un personaggio di alto profilo come Captain America, la potenziale uscita di scena di "Cap" spianerebbe la strada per il futuro. Nei fumetti c'è un precedente in cui il ruolo di Captain America, dopo la morte di Steve, viene assunto da Bucky Barnes e Sam Wilson. Nell'UCM il passaggio di testimone più interessante sarebbe rappresentato da Bucky Barnes, il Soldato d'Inverno potrebbe avere la sua occasione di redenzione, e anche a livello di potenzialità fisica tra Wilson e Barnes non c'è confronto, almeno nelle loro versioni cinematografiche. Inoltre, come per Robert Downey Jr., anche il contratto di Chris Evans è in scadenza e l'attore non ha fatto mistero sul volersi dedicare ad altre cose, come la regia e la produzione. Dopo la sua evoluzione in "Nomad", una morte eroica potrebbe essere l'occasione giusta per Chris Evans di regalere un'uscita di scena epica al suo personaggio e proseguire la sua carriera oltre il genere supereroistico.

