Film 2018-2019: Michael B. Jordan per Just Mercy - Kathryn Newton per i Pokemon

Di Federico Boni venerdì 1 dicembre 2017

Michael B. Jordan sarà Bryan Stevenson in Just Mercy.

Film 2018-2019: Lizzy Caplan in Gambit - Alexandra Shipp in Shaft Laura Dern, Adam Driver e Scarlett Johansson per il nuovo film di Noah Baumbach. - Just Mercy: Michael B. Jordan sarà il protagonista di Just Mercy per la Warner. Parola di Variety. La pellicola sarà tratta dall'autobiografia di Bryan Stevenson, fondatore dell'Equal Justice Initiative. Un giovane avvocato che si dedicò alla difesa dei più disperati e bisognosi, dei poveri e di chi aveva subito ingiustizie. Uno dei suoi primi casi fu quello di Walter McMillian, giovane condannato a morte per un famoso omicidio che più volte ribadì di non aver commesso il reato.

- Pokemon: Kathryn Newton, volto di Big Litte Lies sulla HBO, prenderà parte al film in live-action sul detective Pikachu. Un ruolo principale per la Newton, con Rob Letterman alla regia e Nicole Perlman e Alex Hirsch allo script. Nato nel 1996, con oltre 279 milioni di videogiochi venduti in tutto il mondo, 21,5 miliardi di carte TCG e una serie animata di 19 stagioni, Pokémon è uno dei marchi di intrattenimento di maggior successo del Pianeta.

- Green Book: Linda Cardellini (Avengers: Age of Ultron, ER) prenderà parte a Green Book, film che la vedrà recitare accanto a Viggo Mortensen e al premio Oscar Mahershala Ali. Diretto da Peter Farrelly, regista di Scemo e + Scemo, il film è stato sceneggiato dallo stesso Farrelly insieme a Nick Vallelonga e Brian Currie. Via alle riprese in settimana. Green Book racconta la vera storia di Tony Lip, buttafuori italo-americano con un'istruzione di secondo grado che nel 1962 fu ingaggiato per accompagnare Don Shirley, uno dei migliori pianisti jazz al mondo, in un tour di concerti. Dato che il dottor Shirley era afro-americano, i due si spostavano utilizzando la guida afro Green Book per scovare i pochi motel, ristoranti e stazioni di servizio che erano stati accettati sulla linea Mason-Dixon (confine tra Pennsylvania, Maryland, Delaware e Virginia Occidentale). Di fronte al razzismo, al pericolo e, talvolta, a un'umanità inaspettata, il viaggio aprì gli occhi ad entrambi gli uomini.