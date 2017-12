Due sotto il burqa: trailer italiano e poster della commedia di Sou Abadi

Vincitore del Premio del Pubblico al Biografilm Festival e accolto con successo all’uscita in Francia, il 6 dicembre Wonder Pictures porta nei cinema italiani Due sotto il Burqa (Cherchez la Femme!), la commedia ironica e intelligente della regista Sou Abadi che affronta con leggerezza il tema dell’integralismo.

Come nelle più classiche commedia degli equivoci, tra vaudeville e commedia dell’arte, il travestimento e lo scambio di persona, Due sotto il Burqa, interpretato da Félix Moati, Camélia Jordana e William Lebghil, racconta che tutto si può fare per amore. Anche indossare un burqa per vedere segretamente l’amata.

Cosa non si farebbe per amore? Armand e Leila si amano e stanno pianificando di volare insieme a New York, ma pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in Yemen, un’esperienza che lo ha cambiato… radicalmente. Ai suoi occhi, ora, lo stile di vita della sorella è troppo moderno. L’unica soluzione è confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il suo ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur di liberare l’amata escogita un piano folle: indossare un burqa e spacciarsi per donna. Il suo nome d’arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere sin troppo convincente, al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud...