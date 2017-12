Quentin Tarantino, il suo nuovo film ha una data d'uscita

Di Federico Boni sabato 2 dicembre 2017

9 agosto 2019. Uscirà al cinema il nuovo film di Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino, la Sony si è aggiudicata il suo atteso nuovo film Tutti lo volevano, dopo l'abbandono ad Harvey Weinstein, ma è stata la Sony ad accaparrarsi i diritti del nuovo atteso film di Quentin Tarantino. La Sony Pictures, che ha acquisito i diritti sul film dopo aver sconfitto un'agguerrita concorrenza, ha annunciato la data d'uscita della nona fatica di Quentin Tarantino. Ancora oggi senza titolo, la pellicola sarà in sala il 9 agosto 2019, 50esimo anniversario del terrificante massacro che vide Sharon Tate, moglie incinta di Roman Polanski, morire sotto i colpi dei seguaci di Charles Manson, deceduto lo scorso 17 novembre. Era proprio il 9 agosto del 1969.

Il film di Tarantino è stato descritto come un insieme degli avvenimenti avvenuti in quello storico anno, che in qualche modo coinvolgerà tanto Manson quanto l'omicidio della Tate. Ad oggi non ci sono attori certi, anche se si è parlato di divi come Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Budget da 100 milioni di dollari per il regista, che ha preteso e ottenuto il final cut sulla pellicola.

Il film sarà il primo titolo di Tarantino che non vedrà coinvolto Harvey Weinstein, travolto dallo scandalo sessuale che ha terremotato Hollywood.

