Film 2017: trailer mashup con i film dell'anno

Di Pietro Ferraro sabato 2 dicembre 2017

Un bel video mashup per ricordare un 2017 di cinema strepitoso.

Un altro anno di cinema volge al termine, e bisogna ammettere che il 2017 è stato un anno davvero impressionante. Certo alcuni dei blockbuster di quest'anno sono riusciti a deludere, ma quale anno non ha la sua dose di flop? Il video mashup che andiamo a proporvi con i film del 2017 dimostra che quello che sta chiudersi nel complesso è stato un anno eccezionale per i film, e che anche alcuni dei film più deludenti dell'anno non sembrano poi così male, se usati nel modo giusto.

Il video è ad opera dello YouTuber Sleepy Skunk per una clip di quasi 7 minuti che guarda indietro ai film del 2017, ma anche un po' in avanti con trailer di film che non abbiamo ancora visto, come Star Wars: Gli ultimi Jedi e Jumanji: Benvenuti nella giungla.

Questo trailer mashup è suddiviso in tre parti distinte. La prima parte è dedicata al genere horror, che è stato un enorme pilastro di quest'anno cinematografico. IT è diventato il film horror di maggiore incasso di sempre e naturalmente nel video il film occupa un posto di rilievo. Ci sono anche la sorpresa Scappa - Get Out, uno dei migliori film dell'anno, La cura dal benessere, uno dei film più bizzarri dell'anno e nel mix trovate anche il terrificante Annabelle 2: Creation e il sorprendente Split.

Nella seconda parte del video azione a profusione con i film di supereroi dell'anno come Wonder Woman, Spider-Man: Homecoming, Justice League e Guardiani della Galassia 2. Altri film di questa "sezione" includono il gioiellino Baby Driver, il frenetico John Wick 2, il solido reboot Kong: Skull Island e il remake-comedy Baywatch. nel mix anche l'inedito prison-movie Brawl in Cell Block 99 con un tostissimo Vince Vaughn e la storia vera Detroit di Kathryn Bigelow. L'ultima parte del video punta al drammatico ed entra in gioco Logan con il Charles Xavier di Patrick Stewart. Ovviamente nel trailer non poteva mancare il remake live-action La Bella e la Bestia e alcuni dei contendenti ai prossimi Oscar come il musical The Greatest Showman, lo storico L'ora più buia, la storia vera Tutti i soldi nel mondo, il biopic I, Tonya con una memorabile Margot Robbie e Molly's Game esordio alla regia dello sceneggiatore Aaron Sorkin.

Trovate una lista completa e dettagliata dei film utilizzati nel video a questo LINK.