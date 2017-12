Batman Ninja: trailer del film con il Cavaliere oscuro versione anime

Di Pietro Ferraro sabato 2 dicembre 2017

Batman Ninja: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Junpei Mizusaki nei cinema giapponesi dal 12 gennaio 2018.

Il cavaliere oscuro rivisitato in versione anime nel primo trailer di Batman Ninja, una rivisitazione del Crociato incappucciato e altri personaggi della DC Comics di Gotham City trasportati in Giappone, dove Batman e il suo team (Nightwing, Robin, Alfred e altri) combattono per trovare un modo per tornare a casa. In questo nuovo lungometraggio, nato dalla collaborazione tra Warner Bros. Japan e Warner Bros. Entertainment, fanno apparizioni anche Joker, Pinguino, Catwoman e Harley Quinn. Il progetto è stato annunciato per la prima volta al Comic-Con di New York lo scorso ottobre e i fan attendevano con ansia di poter dare un primo sguardo a Batman Ninja.

Gotham by Gaslight: trailer del film d'animazione DC con Batman vs. Jack lo Squartatore Il fumetto di Mike Mignola "Gotham by Gaslight" della serie "Elseworld" diventa un film d'animazione DC.

Il trailer di Batman Ninja inizia con la dicitura di "A New Batman Story" in cui vediamo Batman e il suo arcinemico, il Joker, che si preparano per una battaglia in un'era caotica in Giappone. Lo stile dell'animazione è una miscela interessante della serie animata di Batman e del tipico tratto grafico degli anime, e il risultato finale è davvero impressionante.

Takashi Okazaki, che in precedenza ha disegnato personaggi per Afro Samurai è stato il character designer di questo lungometraggio, e ha fatto un lavoro davvero fantastico rivisitando personaggi classici di Batman come Joker, Catwoman, Nightwing e Robin, reinterpretazioni davvero originali come si può vedere nel trailer. Batman Ninja è diretto da Junpei Mizusaki (Jojo's Bizarre Adventure Manga) e scritto da Kazuki Nakashima (Kill La Kill), con la sceneggiatura inglese scritta da Eric Garcia e Leo Chu. Il film uscirà nel 2018 negli Stati Uniti preceduta da un'uscita in Giappone il 12 gennaio.