Avengers: Infinity War - il trailer mashup con i personaggi Disney

Di Pietro Ferraro sabato 2 dicembre 2017

Avengers: Infinity War ottiene un trailer mashup / remix con personaggi famosi dei film d'animazione Disney.

Il trailer di Avengers: Infinity War ha appena ottenuto un remake animato versione Disney. Quando la Disney ha acquistato la Marvel nel 2009, c'era il timore iniziale che lo studio avrebbe impresso un segno troppo evidente sull'Universo Cinematografico Marvel, privando il franchise cinematografico dei suoi occasionali temi per adulti e dedicandosi troppo ad un pubblico più giovane. Fortunatamente non è stato così e il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha fatto un ottimo lavoro anche in veste di mediatore creativo.

Qualcuno però ha voluto immaginare come sarebbe stato l'UCM se Disney ne avesse assorbito in toto il franchise in una sorta di bizzarro ibrido, con i supereoi Marvel sostituiti dai personaggi Disney più amati e popolari. Ecco quindi che Tony Stark diventa Aladdin; Bruce Banner è la Bestia; Doctor Strange e Wong sono rispettivamente il Genio e il Tappeto magico; Wanda Maximoff e Visione sono rispettivamente Lilly e il Vagabondo; Thor è Ercole; Natasha Romanoff è Belle; Peter Parker è Max (il figlio di Pippo); Loki è Scar; Proxima è Gaston; T'Challa è Sebastian; gli Outrider sono un banco di pesci della Sirenetta; Corvus Glaive è il topo di Lilly e il Vagabondo; il Guanto dell'infinito è la lampada di Aladino; Bucky Barnes è Peter Pan; Sam Wilson è Zazu e i Guardiani della Galassia sono i giocattoli di Toy Story. Persino l'aramtura Hulkbuster viene fornita di una controparte Disney utilizzando Quasimodo mentre il potente e folle Thanos diventa l'infido e malvagio Jafar.

Infinity War arriverà nei cinema italiani ad aprile 2018 e l'impazienza dei fan è tangibile, quindi questo trailer sarà solo il primo di molti "esperimenti" che arriveranno online fino all'uscita del film.

