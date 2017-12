Avengers Infinity War: cosa ci ha svelato il primo trailer?

Di Pietro Ferraro sabato 2 dicembre 2017

Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato il primo trailer di "Avengers: Infinity War".

ATTENZIONE!! questo articolo contiene potenziali SPOILER sul film "Avengers: Infinity War".

Il primo trailer di Avengers: Infinity War è approdato online rivelando più segreti, colpi di scena e nuovi personaggi di quanto avessimo mai sperato e quindi vediamo di riassumerne le fasi salienti e più rivelatorie.

La buona notizia è che nonostante il trailer approdato online abbia diverse scene tagliate rispetto alla versione mostrata al D23 e la Comic-Con, di carne al fuoco ce n'è davvero molta.

Avengers: Infinity War - 5 personaggi che potrebbero morire in 'Avengers 3' Alcuni personaggi moriranno in "Avengers 3", proviamo a scoprire chi potrebbero essere.





1. Visione è mostrato in versione umana

Le foto dal set con il bacio tra Visione e Scarlet Witch, con Visione in una soprendente forma umana, sono finite in questo primo trailer con la Gemma della Mente che può ancora essere vista illuminarsi incastonata nella fronte del personaggio di Paul Bettany. Dal momento che questa particolare Gemma dell'Infinito è in grado di influenzare le menti delle persone per mostrare loro i loro sogni, desideri e incubi più oscuri, il fatto che sia più luminosa del solito potrebbe essere la prova della sua attività in questa scena particolare. In alternativa è Wanda che vuol vedere Visione come un essere umano e utilizza i suoi poteri per "guardarlo" in quasto modo. Questa non è necessariamente una cosa negativa dal momento che la Gemma della Mente ha anche dato a Wanda poteri sulla realtà e sulla percezione. La coppia condivide di conseguenza qualcosa di molto più profondo dell'affetto, e se entrambi considerano la percesione della realtà sullo stesso piano, allora la storia d'amore Scarlet Witch / Visione dei fumetti potrebbe finalmente palesarsi in "Infinity War".





2. Arrivano gli Illuminati

In un'immagine del trailer vediamo schierati Tony Stark, Bruce Banner, Doctor Strange e Wong sullo sfondo di un Sancta Sanctorum di New York, questa è la "formazione" annunciata degli Illuminati. Tutti e quattro sembrano reagire al trambusto che proviene dalla strada, che probabilmente si lega alla nave spaziale che sorvola New York (intravista da Peter Parker dai finestrini del bus). Il Presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato lo scorso ottobre che Avengers: Infinity War introdurrà nell'UCM gli "Illuminati", anche se non è stato precisato quali personaggi saranno parte del gruppo. Iron Man e Doctor Strange sono membri del gruppo nei fumetti e sembra che Wong e Hulk potrebbero essere i i membri aggiunti della versione cinematografica. Nel fumetto il gruppo includeva anche il personaggio di Namor e il personaggio Black Bolt degli Inumani, insieme ai personaggi di cui Marvel Studios non controlla i diritti, come il Professor X degli X-Men e Mr. Fantastic dei Fantastici Quattro.





3. Il telefono cellulare di "Civil War"

Non è passato molto tempo da quando Tony Stark e Steve Rogers si picchiavano brutalmente nello scontro finale di Captain America: Civil War. Quella scena finale di "Civil War" ebbe luogo dopo che Steve era fuggito in clandestinità, prima di liberare i suoi compagni di squadra dalla prigione "Raft" di Stark. Questa azione non era tuttavia un atto di guerra, dal momento che Steve ha anche inviato a Tony un'offerta di pace. Avrebbe portato con se i suoi amici e continuato a protestare contro gli Accordi di Sokovia...ma lasciò a Tony un telefono nel caso avesse bisogno di loro. E come puoi vedere, una volta che la crisi colpisce New York, Tony ha in mano il telefono cellulare di "Cap".





4. Il Senso di Ragno di Peter Parker finalmente "pizzica"

In Spider-Man: Homecoming sono tornati gli spara-ragnatela artificiali, le ali di ragnatela, ma mancava un elemento dei fumetti che a molti fan di vecchia data è mancato rivedere: il "Senso di Ragno" di Peter Parker. La maggior parte dei fan probabilmente non ci hanno fatto caso distratti dai super gadget forniti da Stark a Peter. Il regista di Spider-Man Homecoming ha dichiarato che la capacità di Peter di predire il pericolo imminente era un'idea interessante da esplorare nei sequel, ma sembra che "Infinity War" sarà il primo film a presentare questo peculiare potere / istinto di Peter Parker.





5. Un primo sguardo a Fauce d'Ebano / Ebony Maw

L'inquadratura dei suoi piedi che si fanno strada tra macerie e cadaveri arriva subito prima di un'immagine di Loki con il Tesseract. A giudicare dagli stivali e dai pantaloni, questo è il primo sguardo ufficiale a Fauce d'Ebano (Ebony Maw), uno dei seguaci di Thanos in "Infinity War". Probabilmente anche il più inquietante, poiché trattasi di un alieno dal grande intelletto e con una forte capacità di persuasione che sfocia in un vero e proprio controllo mentale. Nei fumetti una volta stabilito questo contatto, una parte di Fauce d'Ebano rimane dormiente nel cervello di colui che è stato sotto il suo controllo, per riemergere in seguito se vi fosse necessità.





6. Spider-Man ha accettato il nuovo costume di Stark

I fan della Marvel sono rimasti a bocca asciutta quando Spider-Man: Homecoming si è concluso con un'offerta unica nel suo genere. Dopo aver affidato a Peter Parker un avanzatissimo costume di Spidey per metà del film (gia visto in "Captain America: Civil War"), Tony decide che il giovane eroe ha dimostrato di essere un eroe "gadget a prescindere" e per questo gli viene proposto di unirsi agli Avengers, invito corredato da un nuovissimo e sgargiante costume di Spider-Man. Peter però rifiuta l'offerta, ma quando lo rivedremo in "Infinity War" è ormai pronto a sedere alla tavola dei Vendicatori con il nuovo costume. Con un look blu, rosso e dorato, il nuovo costume è indicato dai fan come la versione dell'UCM dell'armatura di Iron Spider dei fumetti (nonostante manchi delle zampe robotiche presenti in quel costume).

Thor: Ragnarok ha apportato alcuni importanti cambiamenti al personaggio di Thor, spiegando perché il trailer di "Infinity War" vede un Thor con capelli corti e benda sull'occhio unirsi ai Guardiani della Galassia. Le cose sono chiaramente andate storte da quando abbiamo lasciato l'asgardiano, molto probabilmente a causa della minacciosa astronave incontrata da Thor e Loki nella scena a metà titoli di coda di "Ragnarok". In quella scena vediamo Thor indossare un'armatura totalmente nera e priva di mantello.





8. Proxima Media Nox si è unita all'UCM

Tra i membri dell'Ordine Nero di Thanos che appariranno in "Infinity War" c'è Proxima Media Nox (Proxima Midnight). La sua inclusione è stata rivelata in alcune foto dal set e confermata da questo primo trailer. Con le sua capacità di combattimento e di leadership, unite ad intelligenza, agilità e resistenza sovrumane, Proxima è senza dubbio la più formidabile dei guerrieri dell'Ordine Nero. Proxima è dotata di un bastone da combattimento capace di imbrigliare il potere di una supernova e la forza di un buco nero. Ciò significa che l'arma di Proxima è letale per quasi tutti i supereroi, sia come arma da mischia, sia che venga utilizzata per lanciare attacchi a distanza.





9. Il ritorno dell'armatura Hulkbuster

Dopo una prima folgorante apparizione in The Avengers, l'armatura Hulkbuster torna in "Infinity War". Il braccio dell'armatura su cui Bruce Banner sta lavorando in una scena nella parte iniziale del trailer non è un caso, ma precorre il debutto dell'armatura e potrebbe includere una svolta inattesa. Per quanto riguarda l'ambientazione delle due scene, sia Banner che l'armatura si trovano a Wakanda. Rimane la domanda: chi sta operando nell'armatura? La risposta più probabile sarebbe Tony Stark, ma la risposta potrebbe non essere così ovvia. Da quello che si evince dal trailer di "Infinity War", Tony Stark non è la persona nell'armatura di Hulkbuster. Mentre Tony esordisca a New York all'inizio del film, in seguito finisce chiaramente nello spazio, in compagnia di Gamora e Nebula, combattendo Thanos su Battleworld. Non c'è invece nessun indizio che Tony faccia parte dello sforzo difensivo dei Wakandiani, il nuovo pilota dell'armatura di Hulkbuster potrebbe quiendi essere Bruce Banner. Sembra che nel tentativo di evitare di trasformarsi di nuovo in Hulk, e probabilmente perdersi di nuovo come accaduto in "Thor: Ragnarok", Banner troverà un altro modo per unirsi allo scontro con i suoi compagni Avengers, ma come Banner e non come Hulk. Banner nell'armatura Hulbuster viene confermato anche da alcune descrizioni allegate a set LEGO del film in cui si descrive la guerriera suprema di Thanos, Proxima Media Nox, abbattere le difese wakandiane, costringendo Banner a indossare l'armatura di Hulkbuster per fermarla.





10. Thanos schiera i suoi soldati Outrider

Thanos porterà avanti il suo piano di conquista su due fronti, schierando i membri dell'Ordine Nero contro i supereroi e, come accaduto nei fumetti, utilizzerà gli Outrider come truppe di terra per cancellare la resistenza umana. Questa razza aliena, conosciuta come i Figli di Thanos, hanno debuttato nei fumetti "Infinity" del 2013. Questi alieni geneticamente manipolati dalla pelle nera, volti bianchi e molteplici braccia dotate di artigli, sono stati progettati da Thanos per fungere da esploratori e "carne da macello" per la sua conquista di mondi pacifici.





11. Una nuova armatura per Iron Man

Il trailer di "Infinity War" sembra concentrarsi più su Tony Stark al di fuori della sua armatura. Ciò Potrebbe essere spiegato da una post-porduzione ancora pieno corso, ma potrebbe suggerire invece una qualche evoluzione del personaggio. A questo punto un nuovo film dell'UCM significa una nuova armatura per Stark e "Infinity War" non fa eccezione con una nuova armatura che sembra ispirata direttamente dai fumetti. Per i fan dei fumetti, la "Bleeding Edge Armor" della Marvel rappresenta il vero apice della tecnologia Iron Man di Stark, talmente avanzata che pochi fan probabilmente si aspettavano di vederla adattata al cinema. Nei fumetti l'armatura è stata reinventata a livello nano-molecolare, così da poter essere assorbita nel corpo di Tony (ed essere "immagazzinata" nelle sue ossa) così da poterla far riemergere in superficie a comando. Dubitiamo che sarà il caso del film, ma il fatto che questa armatura sembri più liscia e più fluida che mai è difficile da ignorare. L'ipotesi migliore? L'armatura è a base liquida, contenuta nel petto di Tony quando è inattiva, ma si diffonde rapidamente per prendere forma intorno a lui premendo semplicemente un pulsante, qualcosa che non abbiamo mai visto prima.





12. Gamma Corvi vuole la Gemma della Mente di Visione

Il solo nome evoca qualcosa di inquietante e sinistro, Gamma Corvi (Corvus Glaive) nei fumetti è il "braccio destro" di Thanos. Può mancare di un po' della forza o dell'agilità degli altri membri dell'Ordine Nero, ma i suoi poteri sono la manipolazione, le accorte tattiche di battaglia e la fiera lealtà verso Thanos. Marito di Proxima Media Nox,, la versione cinematografica di Gamma Corvi sfoggerà anche una sua arma personalizzata a doppia lama, quasi identica a quella che appare nei fumetti. Ci sono due cose che rendono l'arma di Gamma Corvi eccezionale: è in grado di tagliare qualsiasi cosa, e finché la sua lama rimane intatta, nemmeno la morte può trattenere a lungo Gamma Corvi. Questa è una brutta notizia per Visione, dal momento che sembrano propio i piedi artigliati di Gamma Corvi e il suo bastone a doppia lama nella scena in cui la Gemma della Mente viene estirpata dalla fronte dell'Avengers.





13. Cull Obsidian attaccherà Wakanda?

Affrontare i potenti guerrieri di Pantera Nera non è un'impresa da poco, quindi Thanos sembra aver lasciato l'onere al suo più brutale guerriero: Cull Obsidian / Cacciatore d'Ossidiana (il nome dell'intero gruppo nei fumetti ora viene usato come nome sostitutivo per Astro Nero / Black Dwarf, fratello di Gamma Corvi). Nel film è il veterano del "Pianeta delle scimmie" Terry Notary ad interpretare Cull Obsidian, a suo tempo l'attore aveva accennato in un'intervista che avrebbe interpretato uno dei quattro seguaci di Thanos. Dal momento che il suo personaggio realizzato in CG richiederà effetti visivi ambiziosi, è logico che sarebbe stato l'unico assente da questo trailer. Spesso definito il vero braccio destro del Titano Pazzo, Cull si adattava bene al progetto (anche con uno scambio di armi dall'ascia dei fumetti alle spade del film). Il personaggio nei fumetti "Infinity" viene fermato e respinto da Pantera Nera quando cerca di conquistare Wakanda, e ora torna alla carica sul grande schermo più agguerrito che mai.

Fonte: Screenrant