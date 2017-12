Harley Quinn, Margot Robbie al lavoro sul film

Di Federico Boni sabato 2 dicembre 2017

Il film su Harley Quinn sarà completamente slegato dagli altri titoli DC.

Suicide Squad 2: Gavin O'Connor scriverà e dirigerà il sequel DC Warner Bros. vuole il regista di "The Accountant" per scrivere e dirigere "Suicide Squad 2". In odore di Oscar grazie a I, Tonya, Margot Robbie ha confermato ad MTV che ci sarà uno spin-off di Suicide Squad interamente dedicato alla sua travolgente Harley Quinn.

Un progetto, ha precisato la Robbie, completamente 'separato' da titoli come "Gotham City Sirens", il possibile film sul Joker o "Suicide Squad 2". Una tripletta di pellicole con la Quinn mattatrice, dopo il boom di Suicide Squad dello scorso anno, con Margot anche produttrice esecutiva.

"Sì, ci stiamo lavorando ormai da due anni. È difficile parlarne perché è ancora tutto un segreto, ma stiamo lavorando a uno spin-off dedicato a Harley da un bel po’ di tempo. Ci sono molte cose in questo momento". "Onestamente, non so quale progetto verrà per primo, ma tutti vogliono riavere Harley sul grande schermo, quindi stiamo lavorando a diverse versioni per renderlo possibile".

Tra le tante versioni, come detto, lo squadrone al femminile di Sirens Gotham City, particolarmente atteso dall'attrice.

"Voglio vederla insieme ad altre donne, ha bisogno delle sue amiche, ha bisogno di altre ragazze intorno a lei, perché le piace. Si vede nei fumetti. Harley ha bisogno della sua banda di ragazze".

Fonte: HollywoodReporter