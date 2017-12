Justice league: nuova statua "Prime 1 Studio" di Cyborg

Di Pietro Ferraro domenica 3 dicembre 2017

Prime 1 Studio annuncia una nuova statua dedicata al Cyborg del film "Justice League".

Il Victor Stone alias Cyborg di Ray Fisher è stata una piacevole sorpresa del film sulla Justice League, nonostante il personaggio sia stato tra i più "tagliati" dal montaggio finale, tra le diverse scene eliminate alcune includevano il passato di Cyborg e una il cameo di Keirsey Clemons nei panni di Iris West, la vediamo salvata in extremis da Barry Allen durante incidente automobilistico potenzialmente fatale.

Pare che la durata del montaggio originale di Justice League sfiorasse le tre ore, ma quando Joss Whedon ha sostituto il regista Zack Snyder, la durata è stata ridotta ad un'ora e quarantanove minuti (titoli coda e scene bonus esclusi), quindi parliamo di oltre un 'ora di scene non arrivate nei cinema.

Dopo l'insuccesso commerciale di di Justice League, un film da solista per Cyborg sembra qualcosa di poco probabile, ma forse un "director's cut" del film con le scene mancanti, vedi Batman v Superman, potrebbe almeno far giustizia al personaggio. In queste scene, assolutamente da recuperare, Cyborg impara a volare, analizza dati delle armi, è impegnato con un display di realtà virtuale e viene mostrato Victor Stone che controlla centinaia di missili, in un momento di enorme impatto visivo che ricorda Magneto in X-Men: L'inizio.

A chi come il sottoscritto ha apprezzato il nuovo Cyborg cinematografico Sideshow e Prime 1 Studio dedicano l'uscita di una nuova imponente statua da 85 cm (base inclusa) di Victor Stone con dettagli strepitosi che includono funzione di illuminazione a LED su testa, cannoni al plasma e torace e diversi accessori: una coppia di braccia normali intercambiabili, una coppia di braccia con cannoni al plasma intercambiabili e un volto alternativo con maschera.

Trovate la nuova statua di Cyborg sul sito ufficiale Sideshow.