Coco, la Disney ordina la rimozione del corto dedicato ad Olaf di Frozen

Di Federico Boni domenica 3 dicembre 2017

Per la prima volta nella Storia Pixar, niente corto.

Coco: terzo trailer italiano e nuove locandine del film d'animazione Disney-Pixar Un viaggio nella tradizione del "Día de Muertos" nel nuovo film Disney-Pixar - Al cinema dal 21 dicembre 2017. Sopresa in casa Disney. Secondo quanto riportato da Mashable, lo studios avrebbe ordinato la rimozione del corto Olaf's Frozen Adventure che precede Coco, ultima fatica Pixar. Semplice il motivo: dura troppo.

Questi corti, che da sempre accompagnano le pellicole Pixar, durano solitamente poco meno di 10 minuti. Olaf's Frozen Adventure arriva ai 22 minuti. Tanti, troppi, tanto da portare la Disney ad una decisione mai presa prima. Farlo fuori, in modo da recuperare una proiezione al giorno. La cancellazione del corto, che non è stata comunque ancora ufficializzata, dovrebbe divenire realtà a partire dall'8 dicembre prossimo.

Vera e propria promozione per Frozen 2, che uscirà in sala nel 2019, Olaf's Frozen Adventure è stato a lungo criticato proprio per questa intromissione Disney negli affari Pixar, fino alla decisione finale presa nelle ultime ore. Coco ha fino ad oggi incassato 88,851,404 dollari in 10 giorni sul suolo americano, con l'Italia pronto ad abbracciarlo il prossimo 21 dicembre. Con o senza corto?