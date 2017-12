Box Office Usa, Coco mantiene la vetta - tiene Chiamami col tuo nome

Di Federico Boni domenica 3 dicembre 2017

In attesa di I, Tonya, è sempre Coco a guidare il box office Usa. Sorprende Wonder.

Secondo weekend in testa al box office americano per Coco della Pixar, riuscito ad incassare altri 26 milioni di dollari in 72 ore, arrivando così ad un totale di 109 milioni di dollari casalinghi (280 in tutto il mondo). Cadranno presto i 123,087,120 dollari totali de Il Viaggio di Arlo e i 153 di Cars 3, ad oggi peggiori incassi di sempre negli Usa dello studios. 16.5 milioni in tasca e seconda piazza per Justice League, arrivato ai 197 milioni casalinghi. Irraggiungibili i 291,045,518 dollari de l'Uomo d'Acciaio, ad oggi 'peggior' incasso Usa dell'Universo DC degli ultimi 5 anni. Worldwide la pellicola ha toccato quota 567,435,921 dollari. Ne è costati 300.

Chi brinda è invece Wonder di Stephen Chbosky, arrivato alla sbalorditiva cifra di 88 milioni di dollari, seguito dai 291 di Thor: Ragnarok (816.4 worldwide), dagli 83 di Daddy’s Home 2 e dagli 85 di Assassinio sull'Oriente Express (211 in tutto il mondo). Chiusura di chart con i 13.6 milioni totali di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ampliato alle 1,430 copie, e i 17 del sorprendente Lady Bird. A quota 27 milioni troviamo Gli eroi del Natale, con Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive a quota 65 milioni. Esordio show per The Disaster Artist di James Franco, uscito in 19 sale e in grado di incassare 1.2 milioni di dollari, con una media per copia di 64,254 dollari. Il ritorno al cinema di Titanic per i 20 anni ha invece fruttato 415,000 dollari in 87 sale, mentre The Shape of Water di Guillermo Del Toro, Leone d'Oro a Venezia uscito in 2 copie appena, ha debuttato con 166,800 dollari e Wonder Wheel di Woody Allen, uscito in 5 sale, ne ha incassati 140,555. Chi continua a stupire, infine, è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, in grado di incassare altri 281,280 dollari con sempre solo 4 sale a disposizione, una media di 70,320 dollari a copia (la migliore della Top15) e un totale poco al di sotto del milione.

Weekend di coppia il prossimo grazie agli arrivi di Just Getting Started, action comedy con Morgan Freeman e Tommy Lee Jones, e soprattutto I, Tonya.