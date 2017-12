Box Office Italia, ottimo esordio per Assassinio sull'Oriente Express: 3.2 milioni di euro

Di Federico Boni lunedì 4 dicembre 2017

Malissimo Riccardo va all'Inferno di Roberta Torre.

Box Office Usa, Coco mantiene la vetta - tiene Chiamami col tuo nome Inaffondabile Coco al box office americano. Una partenza lanciata, nonché necessaria per il boccheggiante botteghino di questo 2017. Assassinio sull'Oriente Express ha fatto sua la vetta del box office tricolore, incassando ben 3.232.625 euro in 4 giorni, con una media di 5.406 euro a sala. Un debutto da applausi per il titolo 20th Century Fox, con 471.640 spettatori dal giovedì alla domenica. Sconfitto Smetto quando Voglio - Ad Honorem, secondo all'esordio con 1.036.690 euro e 150.490 ticket staccati. Se il primo capitolo era partito con 988.011 euro, il secondo ne aveva rastrellati 1.241.633. Siamo quindi a metà, per una trilogia che non è andata incontro al meritato riconoscimento al botteghino, dopo gli ottimi risultati finali ottenuti dal titolo originale.

Calo importante e solo 6.084.253 euro in cassa per Justice League, da cui era doveroso attendersi qualcosa di più, seguito dai 1.722.606 euro de Gli Sdraiati, tutt'altro che esaltante viste le premesse. Debutto da 525.540 euro per il cartoon Gli eroi del Natale, nella giornata di ieri terzo, mentre Seven Sisters ha esordito con 400.464 euro in 4 giorni. Male i Vanzina con Caccia al Tesoro, quasi fuori dai giochi con 1.247.962 euro in tasca, seguito dal quasi milione di American Assassin e dai 822.839 euro di Nut Job. Amori che non sanno stare al Mondo della Comencini ha invece debuttato in decima posizione con 186.308 euro in 5 giorni, con Happy End di Haneke esordiente a quota 137.788 euro e Riccardo va all'Inferno di Roberta Torre disastroso in 27esima posizione. Appena 16.314 euro in 4 giorni per la pellicola trainata da Massimo Ranieri, con la miseria di 2.422 spettatori e una media per sala di 242 euro. Praticamente meno di 10 spettatori al giorno.

Weekend affollato e pronto a partire mercoledì anche il prossimo, grazie alle uscite di My Little Pony: Il Film, Suburbicon di George Clooney, L'Insulto di Ziad Doueiri, Il Premio di Alessandro Gassmann, Loveless, Due sotto il burqa, The Wicked Gift, Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, Free Fire, Patty Cak$s e The Void - Il Vuoto.