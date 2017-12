Il Premio, la nostra intervista video ad Alessandro Gassman e Anna Foglietta

Di Federico Boni lunedì 4 dicembre 2017

Alessandro Gassman torna alla regia con Il Premio, road movie interpretato da Gigi Proietti, Rocco Papalea ed Anna Foglietta, qui da noi intervistata.

Il Premio: nuovo trailer, foto e clip del film di Alessandro Gassmann Alessandro Gassmann dirige e interpreta un road-movie da Roma a Stoccolma - Al cinema dal 6 dicembre 2017. Quattro anni dopo Razzabastarda, sua esordio alla regia candidato a due David e 4 Nastri, Alessandro Gassman torna dietro la macchina da presa grazie a Il Premio, film da lui anche interpretato e co-sceneggiato al fianco di Massimiliano Bruno e Valter Lupo. In sala dal 6 dicembre con Vision Distribution, il film segna il ritorno al cinema del gigantesco Gigi Proietti, qui nei panni di un'acclamato scrittore premiato con l'ambito Nobel per la letteratura.

Cinico ed egocentrico, Giovanni Passamonte, questo il suo nome, ha paura di volare e per ritirare l'agognata medaglia decide di partire in auto verso Stoccolma insieme a Rinaldo (Rocco Papaleo), suo assistente da sempre, Oreste (Alessandro Gassmann), figlio personal trainer distante anni luce dal suo mondo di letterati, e Lucrezia (Anna Foglietta), blogger di successo. La strada da Roma a Stoccolma si trasformerà neanche a dirlo in un percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi personaggi, rivelandosi al tempo stesso per tutti i suoi protagonisti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari insospettabili.

Alessandro e Anna si sono concessi a noi di Blogo per una breve intervista video, in cui provare a ripercorrere le origini dei loro personaggi, il rapporto con i social network e con il successo, da cui è spesso difficile allontanarsi una volta raggiunto e toccato con mano.