Il Premio, la nostra intervista video a Rocco Papaleo, Matilda De Angelis e Marco Zitelli

Di Federico Boni lunedì 4 dicembre 2017

Rocco Papaleo adorante segretario, Matilda De Angelis cantante e Marco Zitelli compositore tramutato in attore. E' il ricco cast de Il Premio.

Il Premio, la nostra intervista video ad Alessandro Gassman e Anna Foglietta Alessandro Gassman e Anna Foglietta, regista, protagonista e co-protagonista de Il Premio, da noi intervistati per Il Premio, dal 6 dicembre in sala.

Uscirà il 6 dicembre nelle sale d'Italia Il Premio, secondo film da regista di Alessandro Gassman. Al fianco dell'attore, protagonista insieme a Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Matilda De Angelis e il debuttante Marco Zitelli, da noi intervistati.

Dopo aver diretto Gassman in suoi due film, Papaleo è in questo caso passato dall'altro lato della barricata facendosi dirigere per la prima volta dall'amico nonché collega, indossando gli abiti di un segretario quasi adorante nei confronti dell'immenso scrittore premiato con il Nobel interpretato da Proietti. Lungo la strada che porterà Rocco, Gigi e i 'figli' di quest'ultimo Alessandro e Anna verso Stoccolma, il nutrito gruppo incrocerà Britta, promettente cantante interpretata da Matilda, già vista e apprezzata nel duplice ruolo di attrice/performer in Veloce come il Vento, e Marco Zitelli, figlio di Gassman scappato dall'Italia per produrre la sua musica.

Un esordio assoluto per il romano Wrongonyou, questo il suo nome d'arte sul web, scovato per puro caso da Alessandro e non solo ingaggiato come attore bensì anche come co-compositore del tema musicale insieme a Maurizio Filardo e autore dei due brani inediti cantati proprio dalla De Angelis.