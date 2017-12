Rolling Stone incorona Dunkirk film dell'anno, la Top10 dei film del 2017

Di Federico Boni lunedì 4 dicembre 2017

Dunkirk batte Get Out e Chiamami col tuo nome. E' di Christopher Nolan il miglior film del 2017. Parola di Rolling Stone.

Rolling Stone ha stilato la sua personale Top10 dei migliori film del 2017. Davanti a tutti Dunkirk di Christopher Nolan, fino ad oggi fuori da quasi tutti i premi assegnati in queste prime settimane di riconoscimenti e riuscito a battere il sorprendente Get Out di Jordan Peele, campione d'incassi in mezzo mondo.

Medaglia di bronzo per il nostro Luca Guadagnino con Chiamami col tuo nome, trionfatore agli ultimi Gotham Awards, seguito da Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, visto e premiato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia come The Shape of Water di Guillermo Del Toro, Leone d'Oro e in questo caso settimo.

Davanti al romantico mostro della laguna del regista messicano The Post di Steven Spielberg e il lanciatissimo Lady Bird di Greta Gerwig, con Detroit di Kathryn Bigelow, visto alla Festa del Cinema di Roma, A Ghost Story di David Lowery e Phantom Thread di Paul Thomas Anderson a chiudere la variegata e apprezzabile top10.

Rolling Stone, Top10 2017 I film

10) 'Phantom Thread' di Paul Thomas Anderson

9) 'A Ghost Story' di David Lowery

8) 'Detroit' di Kathryn Bigelow

7) 'The Shape of Water' di Guillermo Del Toro

6) 'Lady Bird' di Greta Gerwig

5) 'The Post' di Steven Spielberg

4) 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' di Martin McDonagh

3) 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino

2) 'Get Out' di Jordan Peele

1) 'Dunkirk' di Christopher Nolan