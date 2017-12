Oscar 2018, i 20 film in corsa per i migliori effetti speciali

Di Federico Boni lunedì 4 dicembre 2017

Effetti speciali forse mai tanto competitivi come agli Oscar 2018.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato i 20 film ancora in corsa per l'Oscar 2018 ai migliori effetti speciali. Da questi 20 ne rimarranno solo 10, per poi passare ad un'ulteriore e conclusiva scrematura che porterà l'Academy alle nomination finali del 23 gennaio 2018, con 5 titoli in gara per l'ambita statuetta.

Sfida difficilissima, vista l'elevata qualità visiva apparsa in sala nel corso degli ultimi 12 mesi, tanto da abbracciare tra i tanti titoli come Alien: Covenant, La Bella e la Bestia, Blade Runner 2049, Dunkirk, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Jumanji 2, Justice League, Life, Kong: Skull Island, Pirati dei Caraibi 5, Thor: Ragnarok, Spider-Man Homecoming, Wonder Woman, Star Wars: The Last Jedi, The War - Il pianeta delle scimmie e Valerian.

Pallottoliere alla mano parliamo di 6 cinecomic, 12 sequel/prequel e solo 3 film originali. Probabile favorito, viste le due nomination andate a vuoto con i primi due capitoli, il 3° Pianeta delle Scimmie. Gli Oscar 2018, arrivati alla loro 90esima edizione, saranno condotti da Jimmy Kimmel e andranno in onda domenica 4 marzo.

Alien: Covenant

La Bella e la Bestia

Blade Runner 2049

Dunkirk

Ghost in the Shell

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Jumanji: Welcome to the Jungle

Justice League

Kong: Skull Island

Life

Logan

Ojka

Pirati dei Caraibi 5

The Shape of Water

Spider-Man Homecoming

Star Wars: The Last Jedi

Thor: Ragnarok

Valerian e la città dei mille pianeti

The War - Il pianeta delle scimmie

Wonder Woman

