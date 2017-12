Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Rian Johnson per nulla impensierito dalle teorie dei fan

Di Pietro Ferraro martedì 5 dicembre 2017

Rian Johnson afferma che le teorie dei fan non hanno rivelato nessun importante spoiler su "Star Wars 8".

Rian Johnson regista e sceneggiatore di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha espresso il suo apprezzamento per le numerose teorie dei fan che circondano il film, ma insiste sul fatto che nessuna di loro ha ancora svelato le "cose importanti" del film.

Star Wars 8: i genitori di Rey svelati nel videogame 'Battlefront 2'? Una nuova teoria di Star Wars ipotizza che i genitori di Rey siano parte del videogame "Battlefront II".

Alcune delle domande che incombono attualmente su Star Wars 8 includono: Rey (Daisy Ridley) è una Skywalker, una Solo o qualcos'altro? Qual'è l'origine del Leader Supremo Snoke (Andy Serkis)? Perché Luke Skywalker (Mark Hamill) si è nascosto sul remoto pianeta di Ahch-To per tutti questi anni? Tutti questi misteri, e altri ancora, hanno lasciato i fan di Star Wars a far congetture e ipotesi fin dall'uscita de "Il risveglio della Forza" nel 2015. Ma la questione è: una qualsiasi delle principali teorie proposte si sono mai realmente avvicinate a dare una qualche risposta alle domande poste dalla nuova trilogia?

In un'intervista con Screen Rant, Johnson ha detto che nessuna delle principali rivelazioni del film è stata sottovalutata dai fan e alla domanda se i fan avevano effettivamente avuto ragione su qualcosa, il regista ha dato una risposta diretta.

Diciamo niente che sia davvero un bel problema...mi piace leggere le teorie, come sai essendo io stesso un fan di Star Wars ed essendo stato dall'altra parte per la maggior parte della mia vita, ora è bello sbirciare per vedere se le persone indovinano qualcosa.

È sempre stato chiaro che Lucasfilm stava osservando lo sviluppo delle teorie dei fan. In effetti diversi membri del "Lucasfilm Story Group" usano Twitter per interagire con i fan. Il più importante di tutti è stato Pablo Hidalgo, che ha apertamente incoraggiato i fan a ipotizzare. Tuttavia questa citazione è interessante poiché suggerisce che Johnson ha apprezzato molto nel vedere le teorie dei fan creare un così tanto interesse intorno a "Gli Ultimi Jedi". Inoltre le parole di Johnson sembrano indicare che nessuno dei principali colpi di scena del film è stato indovinato.

Detto questo, è importante notare che Johnson e i fan potrebbero non essere d'accordo su cosa siano realmente le "cose importanti" del film. Secondo Johnson, i più grandi misteri della saga di Star Wars sono importanti nella misura in cui influenzano la trama del singolo personaggio e la sua narrazione. Nelle interviste di quest'anno, Johnson ha sostenuto che il retroscena di Snoke, così come la parentela di Rey, saranno esplorati solo nella misura in cui "abbiano una funzione nella storia". Ha ripetutamente sottolineato che una storia non è una pagina di Wikipedia che risponde a tutte le domande dei fan, ma ti fornisce solo le informazioni di cui hai bisogno per dare un senso alla storia stessa.

Quel che è certo è che il conto alla rovescia per il 13 dicembre è cominciato, e alcuni dei segreti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi hanno i giorni contati.