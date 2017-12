Star Trek, Quentin Tarantino ha proposto un'idea a J.J. Abrams

Di Federico Boni martedì 5 dicembre 2017

E se fosse Quentin Tarantino a dirigere Star Trek 4?

Quentin Tarantino, il suo nuovo film ha una data d'uscita Il nono film di Quentin Tarantino uscirà l'esatto giorno in cui 50 anni prima Sharon Tate veniva massacrata dai seguaci di Charles Manson. Ufficialmente al lavoro sulla sua nona fatica da regista, in uscita nell'agosto del 2019, Quentin Tarantino avrebbe trovato tempo e modo di sfornare un'idea a J.J. Abrams per un nuovo Star Trek. Parola di Deadline.

Le fonti parlano di un Abrams, produttore della saga, intenzionato a creare una sorta di 'stanza di sceneggiatori', tutti al lavoro sull'idea lanciata dal padre di Pulp Fiction. Nel caso in cui questa idea dovesse diventare realtà, Tarantino potrebbe addirittura dirigere il prossimo capitolo del franchise interstellare, con Abrams produttore. Quentin, va detto, non ha mai preso parte ad alcun tipo di 'saga' hollywoodiana. Fino ad oggi.

In passato si era più volte parlato di un abboccamento nei confronti di James Bond, mai andato in porto, con Star Trek che potrebbe così risorgere dopo i non esaltanti risultati ottenuti da Beyond, nel 2016 incapace di andare oltre i 343,471,816 dollari d'incasso dopo esserne costati quasi 200.

Fonte: Comingsoon.net