Star Wars: Gli ultimi Jedi - Daisy Ridley smentisce una teoria dei fan su Rey

Di Pietro Ferraro martedì 5 dicembre 2017

Nessuna "Immacolata Concezione" per Rey, lo conferma Daisy Ridley.

Parlando di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Daisy Ridley ha recentemente rivelato che Rey non è frutto di un'Immacolata Concezione., ma no ha potuto dire molto altro dato che si tratta della misteriosa origine ampiamente discussa del suo personaggio di Star Wars.

Star Wars 7: Rey è la reincarnazione di Anakin Skywalker? Un fan ipotizza che Rey sia in realtà il padre di Luke Skywalker!

Nonostante sia stata protagonista de "Il risveglio della Forza" sono davvero molte le cose che non sappiamo su Rey. Sappiamo che è stata abbandonata, per un qualche motivo, su Jakku e ha vissuto da sola fino a quando non è stata coinvolta nel conflitto tra Resistenza e Primo Ordine. Maz Kanata ha detto che chiunque lei stesse aspettando su quel pianeta deserto non sarebbe tornato, quindi aveva bisogno di partire per intraprendere il proprio percorso di vita, e chissà lungo la strada scoprire la sua eredità. Sappiamo che lei ha una potente connessione con la Forza e che c'è molto di più in lei di quanto appaia in superficie, il che la rende un grande enigma, forse persino un mistero più grande rispetto a quando abbiamo incontrato Luke Skywalker per la prima volta.

Daisy Ridley è stata intervistata da Screen Rant durante una recente conferenza stampa per "Gli ultimi Jedi", e tra le domande poste all'attrice c'è stata anche quella inevitabile su quale fosse il suo pensiero sulla vera origine di Rey che è stata avvolta da tanta segretezza.

Screen Rant: hai mai letto una teoria dei fan che abbia avuto ragione sul tuo personaggio?

Daisy Ridley: No.

Screen Rant: Davvero? Perché la grande domanda riguarda chi sono i genitori di Rey, giusto?

Daisy Ridley: Voglio dire, ho letto una teoria dei fan sull'Immacolata Concezione. In effetti, è stato l'unica che ho letto perché qualcuno me l'ha segnalata e ho pensato che era meglio se passavano ad altro. Immacolata Concezione. Poi qualcuno mi ha detto che in realtà ero Snoke o qualcosa del genere, che avevo viaggiato nel tempo e penso che sia esilarante il fatto che ci sia un grande personaggio e tutti stiano cercando di attribuirlo ad un altro personaggio.

Screen Rant: Sì. Obi-Wan Kenobi.

Daisy Ridley: Oh, cosa? Che io sono Obi-Wan Kenobi? No, ho sentito parlare di Snoke.

Screen Rant: No, che tu sei la nipote di Ben Kenobi, è un'altra teoria.

Daisy Ridley: Oh. Oh. Oh. Non lo so. L'unica che ho letto riguardava l'Immacolata Concezione, quindi tecnicamente non ne ho mai letta una vera.

Dal momento che il colpo di scena di Star Wars: L'impero colpisce ancora rivelò a suop tempo che Vader era il vero padre di Luke, i fan sono convinti che quasi tutti i personaggi principali del franchise siano in qualche modo legati agli Skywalker (o ai Solo). Dopo tutto l'intera saga è sempre stata presentata come un dramma familiare ambientato nello spazio. Ma se la Rey di Daisy Ridley non ha legami familiari con nessuno dei maggiori clan della tradizione, sarà interessante scoprire come la sua esistenza influenzerà il futuro della saga.

Quel che sappiamo è che ci sarà una rivelazione sconvolgente in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" che sembra potrebbe rivaleggiare con quella "Vader padre di Luke e Leia", per saperne di più l'appuntamento è al cinema il prossimo 13 dicembre.