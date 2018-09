Stasera in tv: "Io che amo solo te" su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 settembre 2018

Rai 1 stasera propone Io che amo solo te, commedia romantica del 2015 diretta da Marco Ponti (Passione sinistra) e interpretata da Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Maria Pia Calzone e Michele Placido,





Cast e personaggi

Riccardo Scamarcio: Damiano

Laura Chiatti: Chiaretta

Michele Placido: Don Mimì

Maria Pia Calzone: Ninella

Antonella Attili: Matilde

Michele Venitucci: Vito

Luciana Littizzetto: Zia Dora

Grazia Daddario: Signora Campanella

Angela Semerano: Nancy

Eva Riccobono: Daniela

Uccio De Santis: Uccio

Eugenio Franceschini: Orlando

Dario Bandiera: Pascal Frese

Beppe Convertini: Antonino detto l'Innominato

Enzo Salvi: Giancarlo Showman

Ivana Lotito: Mariangela

Antonio Gerardi: "Zio Franco" Torres

Dino Abbrescia: Modesto

Alessandra Amoroso: Se stessa





La trama

La trama racconta la storia di Ninella (Maria Pia Calzone), cinquant’anni e un grande amore, don Mimì (Michele Placido), con cui non si è potuta sposare. Ma il destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia Chiara (Laura Chiatti) si fidanza proprio con Damiano (Riccardo Scamarcio), il figlio dell’uomo che ha sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e Damiano si trasforma così in un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e arroccato di uno degli angoli più magici della Puglia.

"Io che amo solo te" esplora le gioie segrete, l’arte di attendere e le paure dell’ultimo minuto. Tra ironia e commozione, è un avventuroso viaggio sull’amore, che arriva - o ritorna - quando meno te lo aspetti, ti rimette in gioco e ti porta dove decide lui. Come il maestrale, che accompagna i tre giorni di questa storia, sullo sfondo di una Puglia dove regnano ancora antichi valori e tanta bellezza.





Il nostro commento

Il titolo del film di Marco Ponti, Io che amo solo te, anche titolo dell'omonima canzone di Sergio Endrigo, racchiude in sé, in una sorta di nostalgico "refrain", l'anima e il cuore di un film che strizza l'occhio ad una commedia sentimentale di stampo classico, e lo fa senza remore alcuna. Il film viaggia sul filo di due storie d'amore parallele, una mai realizzata per i capricci del destino, l'altra che presto sarà consolidata da un matrimonio affrontato con mille dubbi e paure. Due amori per altrettante generazioni a dimostrazione che il sentimento quello vero non ha età, e non ha paura del tempo che trascorre. Due storie diverse che alla fine diventano complementari all'interno di una narrazione costruita a misura di spettatore e sicuramente non di critica. Il film di Ponti non ha alcuna ambizione "alta" o "letteraria", vuole intrattenere e lo fa con un garbo d'altri tempi, con attori che recitano quasi in punta di piedi per ricordare che esiste un cinema fatto di buoni sentimenti che è per tutti e soprattutto appartiene a tutti.

Io che amo solo te: recensione in anteprima Marco Ponti dirige la trasposizione del romanzo di Luca Bianchini, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Leggete la nostra recensione di Io che amo solo te





Curiosità e colonna sonora