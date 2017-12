Dwayne Johnson: una stella sulla "Hollywood Walk of Fame" per The Rock

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 dicembre 2017

Dwayne "The Rock" Johnson riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame, riconoscendo i suoi successi cinematografici e il suo impegno filantropico.

Dwayne Johnson riceverà una stella sulla "Hollywood Walk of Fame", un onore che riconosce sia i suoi successi cinematografici che il suo prolifico impegno filantropico. L'attore ha recitato in tre film importanti quest'anno: Fast & Furious 8, Baywatch e Jumanji: Benvenuti nella giungla (nelle sale italiane dal 1° gennaio 2018), dopo un altrettanto fitto programma nel 2016.

Johnson si è fatto un nome come wrestler con il suo ormai famoso soprannome "The Rock". Poi è passato al cinema costruendosi una carriera da icona action film dopo film, partendo dal suo ruolo come Re scorpione nel sequel La Mummia: Il ritorno (2001) e nell'omonimo spin-off per poi interpretare ruoli nel franchise Fast & Furious e altri film. Dopo una doverosa "gavetta", questo mese il suo status di star di Hollywood sarà "cementato" sulla Hollywood Walk of Fame.

Variety riporta che Johnson sarà onorato in una cerimonia il 13 dicembre con un posto nella categoria cinematografica della "Hollywood Walk of Fame". L'articolo cita Ana Martinez, produttrice delle cerimonie della Walk of Fame: "Dwayne non solo ha grande personalità e talento, ma porta avanti anche una grande quantità di opere filantropiche che fa parte dei criteri per guadagnare un posto immortale sulla Walk of Fame". Gran parte delle sue attività filantropiche Johnson le porta avanti attraverso la "The Rock Foundation", un ente di beneficenza che opera con i bambini ospedalizzati che l'attore ha fondato nel 2006.

Sul grande schermo, il prossimo film di Johnson è Jumanji: Benvenuti nella giungla un sequel del classico del 1995 in cui oltre a recitare, Johnson ha assunto il ruolo di produttore. Insieme a Dany Garcia, è stato co-fondatore della Seven Bucks Production, che ha prodotto diversi progetti, tra cui il film Baywatch e la serie tv Ballers, entrambi con protogonista Johnson.

The Rock è ormai una consolidata icona action nonché personaggio di rara umanità, un uomo famoso che è più facile amare che invidiare, a tal punto che in rete sono arrivate richieste per Johnson di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, insomma pare assodato che cinematograficamente parlando Johnson è il nuovo Arnold Schwarzenegger.