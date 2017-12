The Midnight Man: trailer italiano, foto e poster del film horror con Robert Englund

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 dicembre 2017

The Midnight Man: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Robert Englund nei cinema italiani dall'11 gennaio 2018.

L'11 gennaio 2018 Adler Entertainment porta nei cinema italiani The Midnight Man, il film horror diretto da Travis Zariwny con protagonisti l'icona horror Robert Englund alias Freddy Krueger della saga Nightmare, Lin Shaye meglio nota come la medium Elise Rainier nella saga Insidious e Summer H. Howell, attrice canadese nota per il ruolo di Alice Pierce in La maledizione di Chucky e Il culto di Chucky.





Rovistando nella soffitta della nonna, Alex trova le istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito correttamente, risveglierà “L’Uomo di Mezzanotte”: un essere malvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà. Alex e i suoi amici inizieranno a giocare.

Il cast è completato da Logan Creran, Grayson Gabriel, Emily Haine, Gabrielle Haugh, Callie Lane, Keenan Lehmann, Louise Linton, Michael Sirow e l'attore e stuntman Kyle Strauts nel ruolo del "Midnight Man"

Il film è un remake dell'horror indipendente del 2013 "Midnight Man" diretto da Rob Kennedy.

Il regista Travis Zariwny ha diretto anche il remake Cabin Fever, il fantascientifico Scavengers (2013) e il thriller-horror Intruder (2016).