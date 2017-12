I migliori 10 film del 2017 secondo i Cahiers du Cinéma

Di Antonio Maria Abate mercoledì 6 dicembre 2017

Una delle top 10 più significative degli ultimi anni quella relativa al 2017 secondo i Cahiers du Cinéma, che sigilla in maniera ancora più netta lo scompaginare di Lynch con Twin Peaks

Attesa, come ogni anno in questo periodo, ecco la Top 10 dei Cahiers du Cinéma. Una lista che immancabilmente scontenterà qualcuno, anche se a 'sto giro non ci si può limitare ai presunti assenti illustri o alle posizioni assegnate. Il messaggio lanciato dalla storica rivista francese trascende gusti e opinioni, alimentando un discorso a questo punto impossibile da rinviare.

Ce lo dice la prima posizione di questa classifica, andato al progetto Twin Peaks di David Lynch. Per mesi, già da Cannes, ci siamo chiesti: è sufficiente l'etichetta di serie TV? Senza star qui ad approntare discorsi che richiederebbero ben più spazio, mai come stavolta si è avuta l'impressione di aver raggiunto l'apice di un processo iniziato anni fa, magari proprio con la prima serie, chi lo sa?

Detto ciò, correndo verso la lista (di cui avrete senz'altro già preso visione, nella migliore delle ipotesi rinviando a dopo le nostre elucubrazioni), diciamo che, oltre a Lynch, ci garba assai il secondo posto assegnato all'ultimo lavoro di Dumont, senz'altro uno dei film più sopra le righe e interessanti dell'anno, che chi scrive apprezza parecchio.

Qualcuno ha avuto poi da ridire sulla scelta di The Day After, considerato il più debole dei tre che Hong Sang-soo ha portato quest'anno ai Festival - sebbene chi scrive non sia d'accordo. A tale appunto va opposta la ragione per cui i Cahiers prendono in considerazione solo i film usciti nelle sale francesi nel corso dell'anno, non quelli proiettati nel circuito festivaliero.

Ci sono altre sorprese, di cui però non vogliamo dir nulla... anche se Split effettivamente. Ok, basta così. Di seguito la classifica, corredata di link alle recensioni laddove pubblicate.

1. Twin Peaks

2. Jeannette: The Childhood of Joan of Arc

3. Certain Women

4. Get Out

5. The Day After

6. Lover For a Day

7. Good Time

8. Split

9. Jackie

10. Billy Lynn's Long Halftime Walk