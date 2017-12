DVD di Natale per bambini: le offerte Amazon

Di Pietro Ferraro giovedì 7 dicembre 2017

Buon Natale con Amazon e le offerte speciali e sconti sui DVD per bambini.

Archiviato il Black Friday è il momento di concentrarsi sugli acquisti di Natale e in particolare sulle offerte che Amazon dedica ai più piccini con film e cartoni animati in DVD e Blu-ray.

Una delle promozioni natalizie di Amazon riguarda i film Disney e Pixar con alcuni dei più popolari classici d'animazione inseriti in una speciale offerta 5 Titoli per 40€, con edizioni speciali da collezione di film come Cars, Frozen, Gli incredibili, Monster & co., Alla ricerca di Dory, Zootropolis, Il viaggio di Arlo e Inside Out.

Disney però non è solo animazione, ma anche un vasto catalogo di film live-action e Amazon ha lanciato l'offerta Classici Disney Live Action: 3 DVD e Blu-ray a 24€. La promozione include diverse edizioni "special pack" di classici come Mary Poppins, Cenerentola, Maleficent, Il libro della giungla e i primi 4 film della saga Pirati dei Caraibi.

Concludiamo con alcune idee regalo in formato cofanetto, ideali come regalie da porre sotto l'albero e da guardare con tutta la famiglia durante le festività.

Cattivissimo Me - Movies Collection (3 DVD)

Mamma ho perso l'aereo collection

Collezione Completa I Classici Disney (54 DVD) - Edizione Limitata

Harry Potter - Collezione Completa (SE) (8 DVD)

Bud Spencer & Terence Hill (Cofanetto - 3 DVD)

Ghostbusters Collection (3 DVD)

Boxset Transformers (5 DVD)

Jumanji (Steelbook 2 Dischi: Blu-Ray + DVD)

