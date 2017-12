Cofanetti DVD e Blu-ray: idee regalo per Natale

Di Pietro Ferraro venerdì 8 dicembre 2017

Cofanetti DVD e Blu-ray sotto l'albero con le idee regalo di Amazon.it.

Natale si avvicina ed è quindi tempo di shopping online su Amazon.it per gli amanti del cinema e i collezionisti di DVD e Blu-ray.

Amazon dal 7 dicembre lancia sconti, promozioni e offerte natalizie e quindi quale migliore occasione per arricchire la vostra videoteca personale con il cofanetto in Blu-ray o l'edizione speciale in DVD dei vostri film preferiti?

Amazon ha creato un'apposita pagina con le Offerte di Natale che verrà aggiornata quotidianamente con Offerte del Giorno e Offerte Lampo da non perdere.

Tra le offerte di punta sui cofanetti segnaliamo James Bond Collection, la collezione completa in 24 Blu-Ray a 54,99€; per i fan dell'azione c'è tutta la saga Fast & Furious, 8 DVD a soli 19,99€; i fan del genere horror potranno avere l'intera saga di Nightmare (4 Blu-Ray / 7 Film) a soli 9,99€ e per i patiti del fantasy c'è il Cofanetto Tim Burton, un Esclusiva Amazon con 12 Blu-Ray a soli 34,99€.

A seguire trovate una selezione di cofanetti DVD e Blu-ray perfetti come idee regalo per Natale o anche per concedersi un regalo in occasione delle festività.

Lo Hobbit - La Trilogia cinematografica (6 Blu-Ray) - 24,99€

Ritorno al Futuro Trilogia 1-3 (Steelbook) (4 Blu-Ray) - 12,99€

Iron Man Trilogia Steelbook (3 Blu-Ray) - 22,99€

Checco Zalone (4 DVD) (Boxset 4 Film) - 9,99€

The Hunger Games - Complete Collection (4 Blu-Ray) - 34,99€

Indiana Jones - Collezione Completa (5 DVD) - 13,99€

Captain America Trilogia Steelbook (3 Blu-Ray) - 22,99€

Taken Trilogia (Cofanetto 3 Blu-Ray) - 10,31€

Il cavaliere oscuro - La trilogia - (3 DVD) 11,47€

X-Men - Complete Collection (6 Blu-Ray) - 14,99€

Spider-Man Collection (Cofanetto 5 DVD) - 10,99€

Underworld: Complete Collection (5 Blu-Ray) - 19,99€

Il Padrino Trilogia - Edizione Speciale 45° Anniversario(4 Blu-Ray) - 29,99€

Matrix - Ultimate Collection (Limited) (4 Blu-Ray+3 Dvd) 19,99€

Mad Max - Anthology (4 Blu-Ray) - 11,79€

