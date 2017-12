La Sirenetta in live-action, Rob Marshall alla regia

Di Federico Boni mercoledì 6 dicembre 2017

La Disney vuole Rob Marshall alla regia del live-action de La Sirenetta.

La Sirenetta, Lin-Manuel Miranda e Alan Menken per il live-action Disney La Sirenetta Disney in live-action prende forma. Attualmente in post-produzione con Mary Poppins Returns, in sala tra un anno, Rob Marshall potrebbe metter mano ad un altro atteso titolo Disney. La Sirenetta in live-action. Secondo quanto riportato da Deadline, lo studios avrebbe offerto il progetto al regista di Chicago, in quanto particolarmente affine al genere musical. Tra i suoi film, come dimenticarlo, anche Memorie di una Geisha e Nine. La collaborazione con lo studios, tra l'altro, prosegue da anni, avendo diretto anche Pirati dei Caraibi 4 e Into the Woods.

Per il live-action de La Sirenetta la Disney ha affidato a Lin-Manuel Miranda e Alan Menken il compito di creare un mix di vecchi e nuovi brani, che possano ampliare l'iconica colonna sonora del lungometraggio animato. Miranda è inoltre il co-protagonista di Mary Poppins Returns, al fianco di Emily Blunt.

Uscito nel 1989, La Sirenetta venne nominato a 4 Golden Globe (vincendone 2) e a 3 premi Oscar, portandosi a casa la statuetta per la miglior canzone (Kiss The Girl), andata ad Alan Menken e Howard Ashman.

Fonte: Comingsoon.net