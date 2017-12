Please Stand By: trailer e poster del film con Dakota Fanning

Di Pietro Ferraro giovedì 7 dicembre 2017

Please Stand By: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Dakota Fanning nei cinema americani dal 26 gennaio 2018.

Magnolia Pictures ha reso disponibili trailer e poster di Please Stand By, film che racconta la storia di una grande fan di Star Trek che cerca di realizzare il suo sogno di scrivere per l'iconico franchise. Il film è stato presentato in anteprima mondiale all'Austin Film Festival in ottobre e recentemente proiettato anche al Festival di Roma.

Una giovane autistica scappa dalla sua tutrice per andare coraggiosamente a consegnare di persona la sua sceneggiatura di Star Trek di 500 pagine ad una competizione di scrittura a Hollywood. In un'avventura colma di risate e lacrime, Wendy, interpretata con squisita delicatezza da Dakota Fanning, segue lo spirito guida di Mr. Spock nel suo viaggio nell'ignoto. Diretto da Ben Lewin (The Sessions - Gli incontri) il film è interpretato anche dalla candidata all'Oscar Toni Collette e vede la partecipazione di Patton Oswalt

Il cast di supporto include Alice Eve come Audrey, la sorella di Wendy; River Alexander come scottie, il figlio del personaggio di Toni Collette, la tutrice di Wendy; Tony Revolori come una delle colleghe di lavoro di Wendy al Cinabon; Marla Gibbs come Rose; Jessica Rothe come Julie e Michael Stahl-David come Jack, una coppia che si sta dirigendo a Los Angeles e che Wendy incontra mentre viaggia a piedi. Ben Lewin dirige da una sceneggiatura di Michael Golamco, che in precedenza ha lavorato come sceneggiatore e story editor per la serie tv Grimm ed è il produttore della prossima serie tv Nightflyers di Syfy basata su un racconto breve di George R.R. Martin.

Magnolia Pictures ha fissato la data di uscita americana di "Please Stand By" al 26 gennaio 2018.