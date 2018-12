Stasera in tv "La cena di Natale" su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 dicembre 2018

Rai 1 stasera propone "La cena di Natale", film commedia del 2016 diretto da Marco Ponti e interpretato da Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido e Maria Pia Calzone.

Cast e personaggi

Riccardo Scamarcio: Damiano

Laura Chiatti: Chiara

Michele Placido: Don Mimì

Maria Pia Calzone: Ninella

Antonella Attili: Matilde

Eugenio Franceschini: Orlando

Antonio Gerardi: Franco Torres

Veronica Pivetti: Zia Pina

Eva Riccobono: Daniela

Dario Aita: Mario

Giulia Elettra Gorietti: Deborah

Uccio De Santis: Padre Gianni

Crescenza Guarnieri: Maura

Ivana Lotito: Angela

Angelo De Matteis: Antonio

Massimo De Lorenzo: dottore

Emma Marrone: Extra





Trama e recensione

Una Vigilia magica, con la presenza silenziosa e speciale della neve che imbianca la splendida Polignano a mare, dove tutti però sono più agitati del solito. La più sconvolta è Matilde (Antonella Attili) che riceve un anello con smeraldo da Don Mimì (Michele Placido), suo marito, "colpevole" di averla troppo trascurata negli ultimi tempi...Lei si esalta a tal punto da improvvisare un cenone per quella stessa sera nella loro grande casa, soprannominata con modestia il "Petruzzelli", in cui ci si muove con l’ascensore e dove troneggia un albero di Natale alto quattro metri. L'obiettivo di Matilde è chiaro: sfidare davanti a tutti Ninella (Maria Pia Calzone), la consuocera, il grande amore di gioventù di suo marito. E Ninella non si lascia intimidire, anche se ha sbagliato la tinta optando per un poco riuscito "biondo Kidman” ed è molto infastidita dalla presenza della Zia Pina (Veronica Pivetti) . Quella sera, alla stessa tavola imbandita si siederanno, tra gli altri: Chiara (Laura Chiatti), incinta di 8 mesi, e suo marito Damiano (Riccardo Scamarcio), che forse di donne ne ha messe incinta due! Nancy (Angela Semerano) diciassettenne ossessionata dalla verginità; Orlando (Eugenio Franceschini) avvocato gay, che sta tentando di dare un bimbo alla sua migliore amica lesbica, Daniela (Eva Riccobono) mentre viene corteggiato da Mario (Dario Aita). Tra gridolini isterici, introvabili capitoni, test di gravidanza, ansiolitici, blocchi di ascensori, scomparse di anelli, ritrovamenti, e colpi di scena, ne succederanno di tutti i colori.

Curiosità e colonna sonora







Il film è il sequel di Io che amo solo te del 2015 ed è tratto dal romanzo best seller "La cena di Natale" di Luca Bianchini.



Le musiche originali del film sono di Gigi Meroni che ha musicato anche il precedente Io che amo solo te. Tra i crediti di Meroni musiche per film d'animazione e serie tv di Scooby-doo e le commedie Lost in the USA (2003) e Vampires Anonymous (2003).



La colonna sonora include il brano "Quando le canzoni finiranno" di Emma Marrone, il cui video musicale è stato diretto da Marco Ponti e Luca Bianchini rispettivamente regista di "La cena di Natale" e autore del libro su cui è basato il film.



