Al cinema dal 7 dicembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 7 dicembre 2017

Arrivano in sala il sequel natalizio "Bad Moms 2", la dark-comedy "Suburbicon" di George Clooney, la commedia italiana "Il Premio" di Alessandro Gassmann, l'action "Free Fire", l'horror "The Void - Il Vuoto" e per i più piccini il film d'animazione "My Little Pony".

- Suburbicon (USA 2017 - Commedia - Durata 105 minuti) di George Clooney con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basarab. Trama: Suburbicon è lo specchio ideale di un gioioso sobborgo californiano degli anni ’50, dove il meglio e il peggio dell’umanità si riflettono nelle azioni della gente comune. Ma dopo un misterioso omicidio, una famiglia apparentementeperfetta è costretta a ricorrere al ricatto, alla vendetta e al tradimento per sopravvivere. TRAILER ITALIANO

Suburbicon di George Clooney: Recensione in Anteprima George Clooney dirige una vecchia sceneggiatura dei Coen con Suburbicon, suo 3° film in Concorso alla Mostra del CInema di Venezia.

- Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive (USA 2017 - Commedia - Durata 104 minuti) Un film di Jon Lucas e Scott Moore con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jay Hernandez, Peter Gallagher, Justin Hartley, Christine Baranski, Susan Sarandon. Trama: Natale è il periodo più bello dell’anno… se non sei una mamma! Impacchettare, decorare, cucinare. C’è qualcosa di più stressante? Sì: la visita a sorpresa di tua madre, che arriva per ricordarti quanto non sei all’altezza. Perché si sa che dietro ogni mamma cattiva, ci sono delle mamme ancora più cattive. Amy, Kiki e Carla sono tornate e sono pronte a tutto per salvare il loro Natale. E allora tra Babbi Natale spogliarellisti, party sfrenati e sbronze, la guerra tra mamme sta per iniziare. Senza esclusione di colpi. No, a Natale non sono tutti più buoni. TRAILER ITALIANO

- The Void - Il Vuoto (Canada 2017 - Horror - Durata 90 minuti) Un film di Jeremy Gillespie e Steven Kostanski con Aaron Poole, Kathleen Munroe, Kenneth Welsh, Daniel Fathers, Ellen Wong, Stephanie Belding, Evan Stern. Trama: Quando incontra un uomo ricoperto di sangue in una strada buia e isolata, un agente di polizia lo conduce nell'ospedale più vicino. In breve staff e pazienti della struttura saranno intrappolati da una minaccia terribile e sovrannaturale, e costretti a un viaggio infernale nelle profondità dell'edificio per sfuggire a quell'incubo. TRAILER ITALIANO

The Void - il Vuoto: Recensione in Anteprima Chiaro omaggio all'horror anni '80 di John Carpenter, arriva nelle sale italiane il conturbante e critpico The Void.

- Due sotto il burqa (Francia 2017 - Commedia - Durata 88 minuti) Un film di Sou Abadi con Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro, Carl Malapa, Laurent Delbecque, Oscar Copp, Predrag 'Miki' Manojlovic. Trama: Cosa non si farebbe per amore? Armand e Leila si amano e stanno pianificando di volare insieme a New York, ma pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in Yemen, un’esperienza che lo ha cambiato… radicalmente. Ai suoi occhi, ora, lo stile di vita della sorella è troppo moderno. L’unica soluzione è confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il suo ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur di liberare l’amata escogita un piano folle: indossare un burqa e spacciarsi per donna. Il suo nome d’arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere sin troppo convincente, al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud. TRAILER ITALIANO

- Loveless (Russia 2017 - Drammatico - Durata 128 minuti) Un film di Andrey Zvyagintsev con Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, Marina Vasilyeva, Andris Keiss, Aleksey Fateev, Varvara Shmykova, Daria Pisareva. Trama: Loveless racconta una Russia moderna in cui le persone sono in balia di forze implacabili, un mondo senza amore come un universo in cui i valori che danno un senso alla vita dell’uomo sono andati perduti, un luogo dove i bisogni primari per la sopravvivenza si sono trasformati in una richiesta, continua e senza fine, di potere, denaro, libertà sfrenata, affermazione sociale e autoaffermazione. Il film inizia con il ritratto di un matrimonio fallito arrivato all’ultimo terribile atto. Zhenya e Boris hanno deciso di divorziare. Non si tratta però di una separazione pacifica, carica com'è di rancori, risentimenti e recriminazioni. Entrambi hanno già un nuovo partner con cui iniziare una nuova fase della loro vita. C'è però un ostacolo difficile da superare: il futuro di Alyosha, il loro figlio dodicenne, che nessuno dei due ha mai veramente amato. Il bambino un giorno scompare. TRAILER ITALIANO

Loveless (Nelyubov) - recensione del film di Andrey Zvyagintsev Primo film in Concorso, Loveless di Andrej Zvjagincev si pone già come serio prentendente alla Palma. Leggete la nostra recensione

- Il Premio (Italia 2017 - Commedia - Durata 100 minuti) di Alessandro Gassmann con Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis, Marco Zitelli. Trama: Giovanni Passamonte (Gigi Proietti) ha avuto una vita esagerata: molte mogli e molti figli, ha scritto numerosi best seller di successo internazionale e, nel frattempo, è diventato un uomo cinico ed egocentrico. Quando gli comunicano che ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura, per paura di volare, decide di partire in auto verso Stoccolma per andare a ritirare il premio insieme a Rinaldo (Rocco Papaleo), suo assistente da sempre. Al lungo viaggio in auto partecipano anche i due figli di Giovanni Passamonte, Oreste (Alessandro Gassmann), personal trainer, e Lucrezia (Anna Foglietta), blogger di successo. La strada da Roma a Stoccolma si trasformerà in un percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi personaggi, ma si rivelerà per tutti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari insospettabili e conoscersi veramente. TRAILER UFFICIALE

Il Premio, la nostra intervista video a Rocco Papaleo, Matilda De Angelis e Marco Zitelli Rocco Papaleo, Matilda De Angelis e l'esordiente Marco Zitelli co-protagonisti de Il Premio, ritorno alla regia di Alessandro Gassman.

Il Premio, la nostra intervista video ad Alessandro Gassman e Anna Foglietta Alessandro Gassman e Anna Foglietta, regista, protagonista e co-protagonista de Il Premio, da noi intervistati per Il Premio, dal 6 dicembre in sala.

- L'insulto (Libano 2017 - Drammatico - Durata 113 minuti) di Ziad Doueiri con Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri, Camille Salameh, Diamand Bou Abboud, Talal Jurdi, Julia Kassar. Trama: Un litigio nato da un banale incidente porta in tribunale Toni e Yasser. La semplice questione privata tra i due si trasforma in un conflitto di proporzioni incredibili, diventando a poco a poco un caso nazionale, un regolamento di conti tra culture e religioni diverse con colpi di scena inaspettati. Toni, infatti, è un libanese cristiano e Yasser un palestinese. Al processo, oltre agli avvocati e ai familiari, si schierano due fazioni opposte di un paese che riscopre in quell’occasione ferite mai curate e rivelazioni scioccanti, facendo riaffiorare così un passato che è sempre presente. TRAILER ITALIANO

- My Little Pony (Canada / USA 2017 - Animazione - Durata 72 minuti) di Jayson Thiessen con le voci di Lorella Cuccarini, Emanuela Pacotto, Tania De Domenico, Donatella Fanfani, Chiara Francese, Federica Valenti. Trama: Una forza oscura minaccia Ponyville, e le sei protagoniste – Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity – partono per un’avventura di dimensioni “poniche” attraverso Equestria dove incontrano nuovi amici e affrontano emozionanti sfide in un'impresa in cui la magia dell'amicizia le aiuterà a salvare il loro magico villaggio. TRAILER ITALIANO

- Free Fire (Francia / Gran Bretagna 2017 - Azione - Durata 90 minuti) di Ben Wheatley con Sharlto Copley, Armie Hammer, Brie Larson, Cillian Murphy, Jack Reynor, Babou Ceesay, Enzo Cilenti, Sam Riley, Michael Smiley, Noah Taylor. Trama: Massachusetts, tardi anni '70. Un camper sfreccia nella notte verso l'area portuale. Bernie (Enzo Cilenti), al posto di guida, insulta gli altri automobilisti mentre, sul sedile passeggeri, Stevo (Sam Riley) fatica a stare dritto, il volto tumefatto e l'aria sconvolta di chi, la notte prima, ha combinato qualche casino di cui non ha molta voglia di parlare. Fuma uno spinello per restare concentrato. Frank (Michael Smiley), cognato di Stevo, visibilmente agitato, aspetta sul molo accanto a un'automobile. Dentro si trovano Chris (Cillian Murphy), decisamente più calmo, compatriota irlandese e socio in affari di Frank, e Justine (Brie Larson), americana, intermediaria nell'affare. Arrivati al molo, i due stralunati passeggeri cascano letteralmente fuori dal camper. Frank rimette bruscamente in piedi Stevo, irritato dal suo comportamento poco professionale. Un uomo si avvicina alla strana banda. Ben curato, polo e giacca sportiva, ogni passo ostenta sicurezza. Si chiama Ord (Armie Hammer) e, terminate le introduzioni, perquisisce tutti, senza badare al fatto che quasi ognuno di loro porti un'arma: a lui interessano solo eventuali microfoni. Controllato che siano tutti puliti, la festa si sposta in una fabbrica abbandonata poco lontano. "'Fanculo i convenevoli, andiamoci a comprare delle armi", dice Chris. TRAILER ITALIANO

- Patti Cake$ (USA 2017 - Commedia - Durata 108 minuti) di Geremy Jasper con Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay, Mamoudou Athie, Cathy Moriarty, McCaul Lombardi, Dylan Blue, Adam Scarimbolo, Wass Stevens. Trama: Patricia "Dumbo" Dombrowski è una ragazza bianca con qualche chilo in più che vive nella contea di Bergen in New Jersey, dove cerca fama e fortuna come rapper. Patricia perseguendo il suo sogno affronta diversi ostacoli tra cui persone intorno a lei che l'incoraggiano e scoraggiano in egual misura. TRAILER ITALIANO

- Cento Anni (Italia 2017 - Documentario - Durata 85 minuti) di Davide Ferrario con Mario Brunello, Diana Hobel, Fulvio Falzarano, Laura Bussani, Marco Paolini, Gabriele Benedetti, Franco Arminio, Fabio Nigro. Trama: ent’anni fa, Caporetto. Nasce il paradigma tutto italiano della catastrofe che porta al riscatto. Quante ne abbiamo viste, da allora, in tutti i campi: militare, civile, economico, sportivo, politico... Come popolo, abbiamo bisogno della sconfitta: “La tragedia necessaria” titola Mario Isnenghi un suo libro di studi storici. Ecco allora quattro Caporetto della nostra storia: quella originale; il fascismo e la guerra civile che ne consegue; la strage di Piazza della Loggia; e la Caporetto contemporanea - quella demografica. Ciascuna narrata con uno stile radicalmente diverso, perché il “documentario" non può essere solo il suo contenuto, ma deve essere anche una riflessione sul cinema e sui modi della messa in scena. Dopo Piazza Garibaldi e La zuppa del demonio, l’ultima puntata della mia trilogia sulla storia italiana. TRAILER UFFICIALE

- Il giocatore invisibile (Italia 2017 - Drammatico - Durata 100 minuti) di Stefano Alpini con Luca Lionello, Sergio Albelli, Francesco Turbanti, Guenda Goria, Ludovica Bizzaglia, Lorenzo Alessandri, David Riondino, Paolo Benvenuti. Trama: Un professore universitario, Stefano Nari, docente di letteratura comparata, sta rientrando in Facoltà dopo un incontro amoroso con una studentessa (Olivia). Lo attende una sgradevole sorpresa: il suo assistente (Lorenzo), gli mostra una lettera pubblicata sull’ultimo numero della rivista Ateneo. Un anonimo lo accusa di esser incorso in un clamoroso errore in un suo articolo dedicato “all’elogio del tradimento”: citando come esempio positivo di “tradimento” il film di Jean Luc Godard, Il disprezzo, tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia, il Prof. Nari dimentica che il film, nella sua versione italiana, è stato a sua volta “tradito” malamente dal produttore che ne ha modificato le musiche e tagliato alcune scene significative. Una banale dimenticanza per una persona “normale”, non per un docente universitario affermato, rispettato, invidiato per la sua carriera, e temuto per il suo potere accademico. Da questo momento il Prof. Nari è assalito da dubbi e sospetti: chi lo odia a tal punto da volerlo colpire così subdolamente?. TRAILER UFFICIALE