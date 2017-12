Bohemian Rhapsody, Dexter Fletcher sostituisce Bryan Singer

Di Federico Boni giovedì 7 dicembre 2017

Dexter Fletcher sostituisce Bryan Singer in Bohemian Rapsody, dal 25 dicembre 2018 al cinema.

Bohemian Rhapsody, parla Bryan Singer: 'avevo chiesto un po' di tempo per urgenti problemi di salute, la Fox mi ha licenziato' Bryan Singer attacca la Fox per l'allontanamento dal 'suo' Bohemian Rhapsody. Sarà il 51enne Dexter Fletcher a sostituire Bryan Singer alla regia di Bohemian Rhapsody. Parola di Deadline. La pellicola riprenderà la produzione la prossima settimana, dopo il caos esploso negli ultimi giorni a causa del licenziamento da parte del padre degli X-Men cinematografici, cacciato dalla Fox dopo mesi di riprese e a sole 3 settimane dalla conclusione dei lavori.

Fletcher, a lungo attore, ha esordito nella regia nel 2011 con Wild Bill, per poi girare Sunshine on Leith e Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, nel 2016.

Bohemian Rhapsody, sceneggiato dal candidato agli Oscar Anthony McCarten (The Theory of Everything), racconterà la storia di Freddie Mercury, interpretata da Rami Malek (Mr. Robot) e dalla sua iconica rock band, i Queen, nati a Londra negli anni '70 e in grado di conquistare il mondo in 20 anni. Nel 1991 la morte di Freddie. Oltre a Malek, i membri della band saranno interpretati da Joe Mazzello, Ben Hardy e Gwilym Lee, per un'uscita in sala datata Natale 2018.

Fonte: Comingsoon.net