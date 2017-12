Film 2018-2019: Ryan Reynolds in Detective Pikachu - Sverrir Gudnason sarà Mikael Blomquist in Quello che non Uccide

Di Federico Boni giovedì 7 dicembre 2017

Jack Dylan Grazer, tra i ragazzini protagonisti di It, in Shazam!

Film 2018-2019: Michael B. Jordan per Just Mercy - Kathryn Newton per i Pokemon Linda Cardellini al fianco di Viggo Mortensen e Mahershala Ali in Green Book. - Shazam: Jack Dylan Grazer, volto di IT, prenderà parte a Shazam, affiancando Zachary Levi e Asher Angel. Parola di Deadline. In cabina di regia David F. Sandberg, regista di Lights Out e Annabelle 2, per uno Shazam creato da Bill Parker e C.C. Beck per la Fawcett Comics. Un anziano mago che dona al giovane Billy Batson il potere di trasformarsi nel supereroe Shazam, acronimo di dieci tra eroi greco-romani e profeti giudeo-cristiani che gli conferiscono determinati poteri. Ovvero la saggezza di Salomone; la forza di Ercole; l'invulnerabilità di Ade; il potere di Zeus; il coraggio di Achille; la velocità di Mercurio; la resistenza di Atlante; e il volo di Eolo. Levi sarà il protagonista del titolo, con Asher Angel nei panni di Billy Batson. Sconosciuto il ruolo affidato a Grazer.

- Detective Pikachu: Ryan Reynolds, volto di Deadpool, cambia registro grazie a Detective Pikachu, live-action Pokemon che lo vedrà protagonista. L'attore affiancherà Justice Smith e Kathryn Newton. Reynolds sarà proprio Detective Pikachu, con Nicole Perlman e Alex Hirsch allo script e Rob Letterman alla regia.

- Quello che non uccide: visto nei panni di Borg in Borg McEnroe, Sverrir Gudnason riporterà in vita su grande schermo Mikael Blomquist con Quello che non uccide, nuovo capitolo della saga Millennium tratto dall'omonimo romanzo di David Lagercrantz. L'attore affiancherà Claire Foy, nuova Lisbeth Salander, Sylvia Hoeks e Claes Bang. Diretto da Fede Alvarez, il film andrà incontro alle riprese a gennaio, tra Berlino e Stoccolma, per poi uscire il 19 ottobre 2018.