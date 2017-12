Star Wars: nuova action figure "Toys Works" del maestro Jedi Mace Windu

Di Pietro Ferraro giovedì 7 dicembre 2017

Dalla trilogia prequel di "Star Wars" una nuova action-doll che ritrae il Maestro Jedi Mace Windu di Samuel L. Jackson.

Manca meno di una settimana all'uscita nelle sale italiane dell'atteso Star Wars: Gli Ultimi Jedi e nel frattempo Rian Johnson sta preparando una trilogia nuova di zecca, JJ Abrams si prepara a dirigere Star Wars 9 e siamo in fervida attesa di un primo trailer dello spin-off Solo: A Star Wars Story, insomma è un gran bel momento per i fan della saga di Lucas.

Per chi ha apprezzato la trilogia prequel di Star Wars o per chi ama collezionare action-doll dei maestri Jedi, Toys Works ha annunciato una nuova action-doll in scala 1/6 (circa 30cm in altezza) che ritrae il Maestro Jedi Mace Windu interpretato da Samuel L. Jackson nei live-action La minaccia fantasma, L'attacco dei Cloni e La vendetta dei Sith e nel film d'animazione Star Wars: The Clone Wars.

Un oscuro Maestro Jedi con una spada laser color porpora, Mace Windu era il campione dell'Ordine Jedi, con poca tolleranza per i fallimenti del Senato, le argomentazioni dei politici o le opinioni dei ribelli Jedi. Mentre le "Guerre dei Cloni" si intensificavano, Mace intuì che il Lato oscuro della Forza era al lavoro e sapeva che i nemici dei Jedi stavano complottando per distruggere l'Ordine e porre fine alla sua gestione della galassia.

Mace Windu appare come Maestro del Consiglio Jedi e uno degli ultimi membri delle alte sfere dell'Ordine prima della caduta della Repubblica Galattica. È il principale contatto del Consiglio, anche se gli eventi delle "Guerre dei Cloni" lo hanno portato a mettere in discussione le sue convinzioni più ferme.

La figure di Mace Windu firmata Toys Works include 8 mani intercambiabili per varie prese e pose, una spada laser alimentata a batteria e un'elsa della spada laser. Il costume naturalmente è in tessuto, riprodotto nei minimi dettagli e include: tunica marrone scuro, tunica con maniche, tunica interna, fusciacca, cintura in pelle, pantaloni e stivali.

Essendo una action-doll versione "custom" il prezzo è decisamente più abbordabile delle figures di Hot Toys e oltremodo appetibile considerando l'elevata qualità della scultura della testa; la trovate disponibile in pre-ordine a questo LINK.