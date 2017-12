Alita Battle Angel: anteprima trailer del live-action di Robert Rodriguez

Di Pietro Ferraro venerdì 8 dicembre 2017

Alita Battle Angel: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Robert Rodriguez nei cinema americani dal 20 luglio 2018

E' approdato online un'anteprima del primo trailer del live-action Alita Battle Angel di Robert Rodriguez. Gli adattamenti live-action di manga / anime per il grande schermo da parte di Hollywood vanno moltiplicandosi e Alita seguirà il recente Ghost in the Shell, un tentativo quest'ultimo suggestivo ma riuscito a metà.

Il live-action è basato sul manga giapponese del 1991 "Alita l'angelo della battaglia" di Yukito Kishiro, da cui nel 1993 è stato tratto l'anime direct-to-video (OAV) in due puntate "Battle Angel Alita" aka "Tsutsu Yume GUNNM" aka "Hyper Future Vision GUNNM" realizzato dalla Madhouse.

Questa versione live-action americana sarà interpretata dalla Rosa Salazar di The Divergent Series: Insurgent e Maze Runner - La fuga che vestirà i panni della protagonista Alita, una giovane ragazza cyborg priva di memoria che vive in un lontano futuro, il cui cervello è stato installato all'interno di un corpo robotico da uno scienziato.

Alita è diretto da Robert Rodriguez (Spy Kids, Sin City) e prodotto da James Cameron (Terminator 2, Avatar). La produzione si è svolta in sordina nell'ultimo anno per un'uscita fissata al 20 luglio 2018.

Questo breve assaggio via 20th Century Fox offre fugaci inquadrature del corpo cyborg di Alita e rivela anche il dottor Dyson Ido di Christopher Waltz.

Il trailer completo disponibile a breve dovrebbe rivelare il resto del cast di supporto che oltre a Waltz include tra gli altri Jackie Earle Haley (Watchmen), Ed Skrein (Deadpool), Mahershala Ali (Luke Cage), Jennifer Connelly (Requiem for a Dream), Michelle Rodriguez (Fast & Furious) ed Eiza González (Baby Driver).