Alita - Angelo della Battaglia - nuovo trailer italiano del live-action di Robert Rodriguez

Di Pietro Ferraro giovedì 15 novembre 2018

Alita - Angelo della Battaglia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Robert Rodriguez nei cinema italiani dal 14 febbraio 2019.

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Alita - Angelo della Battaglia slittato da un'uscita natalizia al 14 febbraio 2019.

Questo ultimo trailer pone l'accento sull'azione e sul lavoro fatto con gli effetti visivi, uno stupefacente mix di animazione e live-action. Il trailer include anche alcune sequenze d'azione del letale sport noto come "Motorball", una gara iperviolenta e gladiatoria che gioca un ruolo importante nel manga su cui si basa il film.

In origine "Alita - Angelo della Battaglia" vedeva James Cameron designato alla regia, ma un protrarsi della fase di sviluppo ha visto subentrare Robert Rodriguez. James Cameron ancora a bordo come produttore ha preferito concentrarsi sulla regia dei quattro sequel Avatar.

"Alita - Angelo della Battaglia" è un'epica avventura di speranza ed emancipazione. Quando Alita (Rosa Salazar) si sveglia senza ricordare chi è, in un mondo futuro che non riconosce, è accolta da Ido (Christoph Waltz), un medico compassionevole che si rende conto che da qualche parte in questo guscio cyborg abbandonato c'è il cuore e l'anima di una giovane donna con un passato straordinario. Mentre Alita comincia ad orientarsi nella sua nuova vita e nelle strade insidiose di Iron City, Ido cerca di proteggerla dal suo misterioso passato, mentre il suo nuovo amico Hugo (Keean Johnson) si offre invece di aiutare Alita a sbloccare i suoi ricordi. Ma dopo che Alita scopre un indizio del suo passato, forze letali e corrotte che governano la città entrano in campo e non si fermeranno davanti a nulla per poter copntrollare e sfruttare le sue abilità di combattimento uniche. Se riuscirà a sfuggire alla loro morsa, potrebbe essere la chiave per salvare i suoi amici, la sua famiglia e il mondo che ha imparato ad amare.

