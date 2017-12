AFI Awards 2017, ecco i 10 film dell'anno

Di Federico Boni venerdì 8 dicembre 2017

L'American Film Institute ha rivelato i suoi 10 film del 2017.

L'American Film Institute, organizzazione indipendente no-profit creata dalla National Endowment for the Arts, ha annunciato i suoi AFI Awards, ovvero i migliori film del 2017.

Una lista ampliata a 10 titoli, come avviene in casa Oscar, rispetto ai 5/8 tradizionalmente rivelati. Merito di un'annata particolarmente ricca e competitiva. Tra i film celebrati anche Call Me By Your Name del nostro Luca Guadagnino, oltre al Leone d'Oro The Shape of Water di Guillermo Del Toro, la sorpresa The Big Sick, Dunkirk di Christopher Nolan, Scappa - Get Out, The Florida Project, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Lady Bird, The Post di Steven Spielberg e Wonder Woman.

In casa Warner puntano sulla loro supereroina per conquistare più di una candidatura agli Oscar, con la lunga strada verso l'Academy quest'oggi spianata dall'American Film Institute.

2017 AFI Awards 10 film 2017

The Big Sick

Call Me by Your Name

Dunkirk

The Florida Project

Get Out

Lady Bird

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Wonder Woman