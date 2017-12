Cimitero Vivente, il remake ha una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 8 dicembre 2017

Instant Family, diretto da Sean Anders e con Mark Wahlberg e Rose Byrne mattatori, uscirà nel weekend di San Valentino del 2019.

Cimitero Vivente, trovati i registi del remake Kevin Kolsch e Dennis Widmyer gireranno il nuovo adattamento di Cimitero Vivente. Paramount Pictures ha annunciato le date d'uscita in sala di Pet Sematary e Instant Family. Il reboot/remake di Cimitero Vivente, cult di Stephen King già diventato cinema nel 1989, sbarcherà al cinema il 19 aprile del 2019, mentre Instant Family, diretto da Sean Anders e con Mark Wahlberg e Rose Byrne mattatori, ha fatto suo il weekend del 15 febbraio 2019.

Un fine settimana pasquale per Pet Sematary, che si scontrerà con Playmobil di Open Road. Diretto da Kevin Klosch e Dennis Widmyer, il film è stato sceneggiato da Jeff Buhler, con Lorenzo di Bonaventura, Steven Schneider e Mark Vahradian produttori. Uscito nel 1983, il romanzo divenne un classico cinematografico sei anni dopo, con Dale Midkiff, Denise Crosby e Fred Gwynn protagonisti. A seguire uscì anche uno scialbo sequel. La trama?

In una limpida giornata di fine estate, la famiglia Creed si trasferisce in un tranquillo sobborgo residenziale di una cittadina del Maine. Non lontano dalla loro casa, al centro di una radura, sorge Pet Sematary, il cimitero dei cuccioli, un luogo dove i ragazzi del circondariato, secondo un'antica consuetudine, usano seppellire i propri animaletti. Ma ben presto la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti e dall'improvviso ridestarsi di forze oscure e malefiche.

Fonte: Comingsoon.net