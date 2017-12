Scary Stories to Tell in the Dark, André Øvredal al posto di Guillermo Del Toro

Di Federico Boni venerdì 8 dicembre 2017

Guillermo Del Toro produrrà l'adattamento cinematografico di Scary Stories to Tell in the Dark.

André Øvredal, regista di TrollHunter e Autopsy, horror con Emile Hirsch e Brian Cox, dirigerà l'adattamento cinematografico di Scary Stories to Tell in the Dark, antologia di Alvin Schwartz. Inizialmente si era parlato di un Guillermo Del Toro interessato al progetto, ma il regista messicano si limiterà alla produzione insieme a Sean Daniel, Jason Brown ed Elizabeth Grave. Parola di Deadline.

Scary Stories to Tell in the Dark segue un gruppo di adolescenti chiamati a risolvere il mistero delle tante, troppe morti sospette che si verificano nella loro città. La versione più recente della sceneggiatura è stata scritta da Kevin Hageman e Dan Hageman (The LEGO Movie), con via alle riprese in estate.

Pubblicato nel 1981, il libro ha poi dato vita ad una trilogia. Nel caso in cui l'adattamento dovesse conquistare i cinema, i sequel arriveranno anche in sala.

Fonte: Comingsoon.net