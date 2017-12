Scappa - Get Out film del 2017 secondo i critici di Washington - i vincitori

Di Federico Boni venerdì 8 dicembre 2017

I critici di Washington hanno eletto i trionfatori cinematografici di stagione.

Lady Bird film dell'anno per i critici di New York, i vincitori Greta Gerwig in trionfo ai New York Film Critics Circle. Una 'lotta' mai come quest'anno combattuta e incerta. Premio dopo premio, circolo dopo circolo, si fa sempre più strada l'ipotesi di una novantesima edizione degli Oscar tutt'altro che scontata. Se i critici di New York hanno infatti pochi giorni fa incoronato Lady Bird di Greta Gerwig miglior film del 2017, tutt'altra decisione hanno preso i critici di Washington.

La Critics Association di Washington D.C. ha annunciato i vincitori di questa appassionante stagione cinematografica, incoronando Scappa - Get Out titolo dell'anno. Christopher Nolan ha fatto sua la regia con Dunkirk, con Gary Oldman (l'Ora più buia), Laurie Metcalf (Lady Bird), Frances McDormand e Sam Rockwell (entrambi per Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, in trionfo anche per il cast) incoronati attori protagonisti e non del 2017.

Jordan Peele ha fatto suo anche il premio per la miglior sceneggiatura. Brooklynn Prince sorpresa tra i giovani per The Florida Project, con Coco miglior lungometraggio animato e 120 battiti al minuto miglior film straniero. Mudbound miglior sceneggiatura non originale, mentre Blade Runner 2049 si è portato a casa i riconoscimenti per le scenografie, la fotografia e la colonna sonora. Miglior montaggio, a sorpresa, per Baby Driver. Per la prima volta assente da tutti i riconoscimenti, in questa agguerrita stagione di premi, Chiamami col tuo nome di Guadagnino. La Washington, D.C. Area Film Critics Association comprende 52 critici cinematografici in arrivo da tv, radio, stampa e web.

Best Film: Get Out

Best Director: Christopher Nolan, Dunkirk

Best Actor: Gary Oldman, Darkest Hour

Best Actress: Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Best Supporting Actor: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Best Supporting Actress: Laurie Metcalf, Lady Bird

Best Acting Ensemble: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Best Youth Performance: Brooklynn Prince, The Florida Project

Best Voice Performance: Anthony Gonzalez, Coco

Best Motion Capture Performance: Andy Serkis, War for the Planet of the Apes

Best Original Screenplay: Jordan Peele, Get Out

Best Adapted Screenplay: Virgil Williams and Dee Rees, Mudbound

Best Animated Feature: Coco

Best Documentary: Jane

Best Foreign Language Film: BPM (Beats Per Minute)

Best Production Design: Production Designer: Dennis Gassner; Set Decorator: Alessandra Querzola, Blade Runner 2049

Best Cinematography: Roger A. Deakins, ASC, BSC, Blade Runner 2049

Best Editing: Paul Machliss, ACE; Jonathan Amos, ACE, Baby Driver

Best Original Score: Hans Zimmer and Benjamin Wallfisch, Blade Runner 2049

The Joe Barber Award for Best Portrayal of Washington, D.C.: The Post

Fonte: HollywoodReporter