Oscar 2018, i 15 documentari ancora in corsa per la statuetta

Di Federico Boni venerdì 8 dicembre 2017

L'Academy ha svelato i documentari ancora in corsa per gli Oscar.

Oscar 2018, i 20 film in corsa per i migliori effetti speciali Annunciati i 20 film ancora in corsa per l'Oscar 2018 ai migliori effetti speciali. Chi vincerà l'ambita statuetta? Dopo aver svelato i 20 film ancora in corsa per l'Oscar ai migliori effetti speciali, l'Academy ha annunciato i 15 documentari ancora in corsa per l'ambita statuetta. Partiti in 170, siamo quindi arrivati ad un'impegnativa scrematura, che il 23 gennaio prossimo andrà incontro all'ultimo step. Quello della cinquina ufficiale per la novantesima edizione.

Tra i titoli in corsa anche Ex Libris e Human Flow, in Concorso all'ultima Mostra del cinema di Venezia, e i tre documentari che da mesi vengono definiti come i più papabili: Chasing Coral, Faces Places e City of Ghosts. Conferma anche per Al Gore con Una scomoda verità 2, 11 anni fa Oscar con il 'primo capitolo'. Lo scorso anno, come dimenticarlo, c'era il nostro Fuocoammare di Gianfranco Rosi tra i candidati, sconfitto da O.J.: Made in America di Ezra Edelman.

La cerimonia degli Oscar andrà in scena il 4 marzo prossimo.

Oscar 2018 documentari

Abacus: Small Enough to Jail

Chasing Coral

City of Ghosts

Ex Libris – The New York Public Library

Faces Places

Human Flow

Icarus

An Inconvenient Sequel: Truth to Power

Jane

LA 92

Last Men in Aleppo

Long Strange Trip

One of Us

Strong Island

Fonte: Comingsoon.net