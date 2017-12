Animated Spider-Man: Into The Spider-Verse - svelato il titolo ufficiale del nuovo film d'animazione Sony?

Di Pietro Ferraro sabato 9 dicembre 2017

L'imminente film animato di Spider-Man di Sony potrebbe essere intitolato "Animated Spider-Man: Into The Spider-Verse".

Il sito Screen Rant riporta la notizia che l'imminente film d'animazione dedicato a Spider-Man potrebbe essere intitolato Animated Spider-Man: Into The Spider-Verse e che il trailer arriverà a breve online. Dicembre 2018 vedrà un nuovo franchise di Spider-Man fare il suo debutto al box-office e questa volta non vedrà protagonista Peter Parker.

Spider-Man: svelato nuovo logo ufficiale del film d'animazione Il nuovo lungometraggio d'animazione Sony dedicato a Spider-Man arriva nei cinema a dicembre 2018.

Sarà invece Miles Morales protagonista sul grande schermo per la prima puntata di quella che si sperà sarà una lunga serie di avventure animate. Sebbene la Sony abbia tenuto segreti i dettagli del film fino ad ora, sembra che qualcosa potrebbe essere trapelato.

L'Alberta Film Classification ha recentemente valutato un trailer del film assegnandogli una sorprendente "G" e cioè adatto alle famiglie, e nel processo di classificazione forse ha rivelato che il film s'intitola "Animated Spider-Man: Into The Spider-Verse". In precedenza, il co-sceneggiatore Chris Miller aveva accennato ad un grande film animato di Spider-Man. Inoltre Sony Pictures ha promesso che il primo traielr del film sarebbe stato svelato al Brazil Comic-Con che si terrà questo fine settimana. Quindi, sembra che questo trailer di "Into the Spider-Verse" debutterà all'evento brasiliano, ma resta da vedere quando arriverà su Internet.

Il titolo del film avrà senza dubbio sorpreso i fan. "Spider-Verse" aka "Ragnoverso" nasce da un'idea del famoso scrittore di fumetti Dan Slott che decise di lanciare forse la più ambiziosa storia di Spider-Man di tutti i tempi. Il concept di alto livello era semplice: Slott mirava ad unire ogni singolo Spider-Man mai creato. La storia ha abbracciato il Multiverso Marve come nessun altro arco narrativo precedente poiché davvero tanti Spider-Man in giro, tra cui ovviamente quello di Miles Morales.

Il potenziale titolo di questo nuovo film d'animazione suggerisce però che Sony stia guardando oltre lo stesso Miles. Il "Ragnoverso" ha sostanzialmente ridefinito il brand Spider-Man. Ha reintrodotto personaggi molto amati dai fan come Spider-Man 2099. Ha dato a personaggi come Spider-Woman e Silk la possibilità di avere il loro momento di gloria e ha introdotto un'intera schiera di nuovi "spider", tra cui Spider-Gwen di (Terra-65). A questo punto non possiamo escludere che Spider-Gwen possa fare il suo debutto sul grande schermo all'interno del franchise "Into The Spider-Verse". Creato da Jason Latour e Robbi Rodriguez come parte dell'evento "Ragnoverso", Gwen ha conquistato da subito una enormr popolarità e la Marvel non ha perso tempo nel commissionare un'apposita serie attualmente in corso.

Marvel ha usato il "Ragnoverso" come trampolino per lanciare una vasta gamma di nuovi titoli di Spider-Man. Spider-Man 2099, Spider-Gwen, Spider-Woman e Silk sono tutti presenti nelle nuove serie in corso. Senza dubbio Sony spera di ripetere quel successo. Se il film animato si comporterà bene al botteghino potremmo vedere sequel al cinema che esplorino nuovi angoli del Multiverso Marvel.

Liev Schreiber, che ha prestato al voce ad un cattivo non ancora identificato, ha spiegato in un'intervista che ha firmato per il film perché voleva fare qualcosa che i suoi figli potessero vedere. Ha descritto questo film come un "ritorno al passato", quindi sarà qualcosa di sicuramente coinvolgente.