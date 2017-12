Jurassic World 2: l'Alan Grant di Sam Neill torna in un cameo?

Di Pietro Ferraro sabato 9 dicembre 2017

Un nuovo rumor suggerisce che Sam Neill potrebbe riprendere il ruolo del Dr. Alan Grant in "Jurassic World 2" per un piccolo cameo.

Sembra che Jurassic World: Il regno distrutto abbia alcune sorprese in serbo, incluso un possibile cameo di uno dei personaggi più amati del franchise. Un nuovo rumor suggerisce che Sam Neill potrebbe avere una piccola scena in Jurassic World: Il regno distrutto, riprendendo il ruolo del Dr. Alan Grant. Per ora questa deve essere considerata come una semplice diceria, ma c'è ragione di credere che ciò potrebbe accadere. La notizia arriva da Mr. Sunday Movies, che ha pubblicato la rivelazione in un recente video pubblicato sul suo canale YouTube .

Così ho ricevuto questa e-mail, non è qualcuno che conosco personalmente, quindi prendetelo con le molle. Questa persona che stava lavorando al soundstage, dove è stato girato il film, ha detto che Sam Neill si è presentato sul set con un BMW dai vetri oscurati nel momento in cui il film è stato girato. Ora direi che, se questo fosse vero, e sono propenso a credere che lo sia, apparirà solo in un piccolo cameo.

Quindi seppur da prendere con le molle, questa è una notizia potenzialmente entusiasmante per i fan della serie Jurassic Park. Mentre non sembra che il regista J.A. Bayona voglia affidarsi troppo al film originale, sarebbe assolutamente sensato avere Sam Neill come Alan Grant, in questo film almeno brevemente. Considerati gli eventi di Jurassic World, e considerando che questo film si occuperà di cosa fare con gli animali ora che il parco è abbandonato, e un vulcano sta per eruttare minacciando la vita su Isla Nublar, Grant probabilmente potrebbe fornire la sua opinione sull'argomento.

Questa notizia è ben lungi dall'aver confermato che Neill apparirà in "Il Regno Distrutto", ma non sarebbe terribilmente sorprendente rivedere il personaggio. Il ritorno di Goldblum ha emozionato molti, quindi perché non riportare anche Neill? Dopo tutto è stato il primo protagonista del franchise e ai fan del Jurassic Park originale piacerebbe vederlo tornare. Neill, d'altra parte, potrebbe aver già smentito questa possibilità. In precedenza ha spiegato in un'intervista le ragioni per cui Alan Grant non tornerà nei futuri film di Jurassic Park, ma da quella dichiarazione è possibile che l'attore abbia cambiato idea.

Per quanto riguarda Jeff Goldblum, il suo ritorno nei panni del Dr. Ian Malcolm in "Il regno distrutto" è stato definito da J.A. Bayona come un "cameo", anche se sarà importante all'interno della trama. Avere Alan Grant e Ian Malcolm insieme nello stesso film per la prima volta dall'originale Jurassic Park sarebbe una prospettiva allettante. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che gli attori verrebbero mostrati insieme sullo schermo, ma questa sarebbe una grande opportunità mancata se davvero Sam Neill apparirà nel film.

Vale la pena notare che Mr. Sunday Movies è stata una delle persone che ha dato la notizia del cameo di Matt Damon in Thor: Ragnarok (nel film c'era anche un cameo di Sam Neill), quindi ha una discreta esperienza con questo genere di cose. Lo sapremo l'anno prossimo, quando Jurassic World: Il regno distrutto arriverà nelle sale per l'estate.