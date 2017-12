Star Wars: 5 idee regalo per Natale

Di Pietro Ferraro sabato 9 dicembre 2017

Natale si avvicina e Blogo vi propone 5 idee regalo che faranno la gioia dei fan di Star Wars.

Ormai l'attesa per Star Wars: Gli ultimi Jedi è giunta al termine, il prossimo 13 dicembre l'ottavo episodio uscirà nei cinema italiani e i fan sono in trepidante attesa di scoprire qual'è sarà lo scioccante colpo di scena promesso.

l'uscita di Star Wars 8 anticipa anche il Natale e quindi quale migliore occasione per darvi qualche idea regalo dedicata ai fan più irriducibili della saga di Lucas, a cui siamo certi piacerebbe trovare sotto l'albero qualche gadget dedicato all'iconica "galassia lontana lontana".

Star Wars Gadget: 5 idee regalo per Natale 5 curiosi e divertenti gadget di Star Wars da regalare a Natale





1. Piastra per toast Star Wars

La Piastra per toast di Star Wars è un classico modello orizzontale che presenta delle immagini in rilievo che permettono di stampare sul toast due caschi iconici, quello di Darth Vader e quello delle Stormtrooper.

Caratteristiche prodotto:

Piastra per toast Darth Vader e Stormtrooper

Prodotto con licenza ufficiale Star Wars

All'interno ha due piastre a misura di toast

Una piastra imprime il casco di Darth Vader, l'altra quello di uno Stormtrooper

Piastre in alluminio antiaderenti

Le piastre si possono staccare per rendere più comodo il lavaggio

Può essere usata anche per cuocere dei pancake quadrati

2 luci che indicano quando la piastra è accesa e quando ha raggiunto la massima temperatura

Dimensioni: 23,5 x 22,2 x 7 cm

Trovate la piastra QUI.





2. Sveglia R2-D2 con proiettore

La Sveglia di R2-D2 con proiettore riproduce l'inconfondibile testa a forma di cupola dll'amato droide diventando anche un elemento di arredo. La sveglia a cupola di R2-D2 è dotata di proiettore proprio come il vero droide che in questo caso serve a proiettare l'ora su una parete della stanza. La sveglia è disponibile anche in versione BB-8.

Caratteristiche prodotto:

Sveglia R2-D2 con proiettore

Sveglia digitale con le forme della testa del droide

Prodotto con licenza ufficiale Star Wars

Alimentazione: 3 batterie AAA (incluse)

Niente ologrammi, ma proietta l'ora sulla parete

Riproduce gli effetti sono originali

Materiale: plastica

Dimensioni: 7 x 11,5 cm

Trovate la sveglia QUI mentre la versione BB-8 QUI.





3. Spade laser macina sale e macina pepe

Poteva mancare un gadget ispirato alle iconiche spade laser? Natualmente no e quindi ecco le Spade laser macina sale e macina pepe. I due gadget sono una coppia di macinini elettrici dal design "galattico" che replicano le due spade appartenute ad Anakin Skywalker. La spada con la lama blu che impugnava quando era ancora l'apprendista Jedi di Obi Wan-Kenobi nella trilogia prequel, e quella rossa che ha impugnato dopo la sua trasformazione in Darth Vader, spietato servitore del Lato Oscuro e braccio armato dell'Imperatore Palpatine.

Caratteristiche prodotto:

Spade laser macina sale e macina pepe

Prodotto con licenza ufficiale Star Wars

Set con un macinino elettrico per il sale e uno per il pepe a forma di spade laser

La spada laser rossa è di Darth Vader, quella blu di Anakin Skywalker (che poi sono la stessa persona!)

Basta premere un pulsante per aggiungere sale o pepe sulle vostre pietanze

Spia LED che si illumina quando sono in funzione

Alimentazione: 4 batterie AA per ognuna (non incluse)

Dimensioni di un "macinino laser": 23 x 5,5 cm

Materiale: plastica ABS

Meccanismo in ceramica regolabile per scegliere la finezza della polvere di sale o pepe

Non lavabili in lavastoviglie

Trovate i macininI elettricI QUI.





4. Sveglia BB-8

La forma del droide BB-8 ben si adatta a quella delle vecchie sveglie a campana. In questo caso il gadget è un mix tra vecchio e nuovo che aggiunge all'orologio analogico un'allarme digitale che riproduce fgli effetti sonori originali di BB-8 nel film.

Caratteristiche prodotto:

Sveglia BB-8

Prodotto con licenza ufficiale Star Wars

Sveglia analogica che rievoca le vecchie sveglie con campana

L'allarme però è digitale e riproduce gli effetti sonori di BB-8

Alimentazione: 2 batterie AAA

Trovate la piastra QUI.





5. Macchina per popcorn "Morte Nera"

La macchina si presenta come una replica della Morte Nera con la "cupola" superiore removibile che diventa una comoda ciotola, lasciando la parte superiore con una copertura trasparente che mostra l'esplosione del popcorn a vista.

Caratteristiche prodotto:

Macchina per il popcorn Morte Nera

Prodotto con licenza ufficiale Star Wars

Si presenta come una miniatura della Morte Nera su un piedistallo

La metà superiore di stacca per poterla usare come ciotola

Facile da usare, basta aprire la Morte Nera, aggiungere il mais e accenderla

Non è necessario l'uso della Forza

La Morte Nera crea il popcorn usando aria calda e senza dover aggiungere grassi

A "esplosione" terminata basta aggiungere sale a piacere

Alimentazione: 220-240V, 50Hz, 1050W

Include: Macchina per il popcorn, coperchio-ciotola, copertura trasparente per far cadere i popcorn nella ciotola, uno scoop

Dimensioni: 32 x 24 cm

Trovate la macchina per popcorn QUI.